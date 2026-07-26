Что делать, если забыли вещи в поезде: инструкция от "Укрзализныци"

Пассажиры, забывшие свои вещи в поезде, могут вернуть их через специальный онлайн-сервис или контакт-центр. Для этого необходимо подать соответствующую заявку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
В компании заметили, если вы обнаружили потерю после поездки, оформить обращение можно двумя путями:
При оформлении заявки необходимо обязательно указать дату потери и подробно описать забытые вещи.
После получения обращения работники железной дороги производят поиск. При обнаружении вещей на них составляют подробный акт с описанием и передают в бюро находок.
Далее с заявителем связываются представители компании, чтобы сообщить результат и согласовать время и место, где можно забрать найденные предметы.
Обратите внимание, что за снятие и хранение вещей на вокзале может взиматься плата. Она начисляется за каждые неполные сутки хранения.
Напомним, в разгар летнего сезона железнодорожники фиксируют рост количества обращений по поводу забытого багажа.
К тому же среди забытых предметов встречаются и весьма экзотические - раньше железнодорожники рассказывали, как пассажиры оставляли в вагонах пальто для бульдога и воск для усов.
Кроме того, этим летом продолжает действовать инициатива "3000 км по Украине", которая дает возможность пассажирам узнать, на каких поездах летом можно ездить бесплатно в пределах определенного лимита.
Также из-за температурных пиков перевозчик давал разъяснения по работе систем охлаждения в вагонах и рассказал, как спасаться от жары в поезде, если кондиционер работает не на полную мощность.