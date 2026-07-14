Пальто для бульдога та віск для вусів: які дивні речі забувають пасажири в поїздах УЗ

У розпал літнього сезону в "Укрзалізниці" різко побільшало звернень від пасажирів, які залишили свої речі у вагонах або на вокзалах. Знахідки бувають доволі незвичайними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Головне: Звернень стало більше: У розпал літнього сезону відпусток в УЗ різко збільшилася кількість пасажирів, які забувають свої речі у поїздах або на вокзалах.

У розпал літнього сезону відпусток в УЗ різко збільшилася кількість пасажирів, які забувають свої речі у поїздах або на вокзалах. Екзотичні знахідки: Окрім звичних гаджетів, ключів та документів, провідники знаходили в купе досить незвичайні предмети.

Окрім звичних гаджетів, ключів та документів, провідники знаходили в купе досить незвичайні предмети. Порятунок іграшок: Особливу увагу залізничники приділяють розшуку дитячих іграшок - за перше півріччя 2026 року малечі повернули 52 улюбленці.

Особливу увагу залізничники приділяють розшуку дитячих іграшок - за перше півріччя 2026 року малечі повернули 52 улюбленці. Успішна статистика: Загалом протягом січня - червня працівники компанії розшукали та повернули пасажирам близько 3200 загублених речей.

Загалом протягом січня - червня працівники компанії розшукали та повернули пасажирам близько 3200 загублених речей. Що робити у разі втрати: Якщо річ усе ж забули, подати заявку на її розшук можна через спеціальний онлайн-сервіс на сайті "Укрзалізниці".

Які незвичайні речі залишають у поїздах

У компанії розповіли, що останнім часом пасажири забували у вагонах не лише звичні особисті речі, а й доволі екзотичні предмети.

Серед незвичайних знахідок:

посох із дерева, оздоблений кристалом;

віск для вусів;

пальто для бульдога;

ошийник із діамантом;

комбінація Victoria's Secret.

Втім, найчастіше пасажири все ж залишають більш буденні речі: навушники та зарядні кейси до них, окуляри, гаманці, ключі й документи.

Знахідки, які тішать залізничників

За словами працівників "Укрзалізниці", найбільш уважно вони шукають загублені дитячі іграшки, адже розуміють, наскільки вони важливі для маленьких пасажирів.

Лише за перші шість місяців 2026 року вдалося повернути власникам 52 іграшки. Серед них: капібара, Стіч, чорна пантера Багіра, біла альпака, пожежна машина та динозавр.

"Так, ми знаємо імʼя кожної іграшки, адже це важливий елемент для розшуку", - зазначають в "Укрзалізниці".

Скільки речей вдалося повернути

Загалом із січня до кінця червня працівники "Укрзалізниці" повернули пасажирам близько 3200 загублених речей.

У компанії зауважили, що з початком сезону відпусток кількість звернень постійно зростає, тому пасажирам радять уважно перевіряти купе перед виходом із поїзда та не забувати речі на полицях, під сидіннями, під подушками чи у вбиральнях.

Якщо ж річ усе-таки залишилася у поїзді або на вокзалі, подати заявку на її пошук можна через онлайн-сервіс пошуку забутих речей на сайті "Укрзалізниці".