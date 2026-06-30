Зачинені вікна та кондиціонери, що не працюють: як рятуватися від спеки в поїзді

Україну накрила спека . На цьому тлі "Укрзалізниця" пояснила, як працюють кондиціонери у вагонах, чому вони не завжди охолоджують салон одразу після відправлення та як пасажирам зробити поїздку комфортнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Головне: Режим кондиціонерів: Охолодження у вагонах УЗ працює на повну потужність лише після розгону поїзда понад 40 км/год.

Охолодження у вагонах УЗ працює на повну потужність лише після розгону поїзда понад 40 км/год. Перевірка "сніжинки": Перед купівлею квитків пасажирам радять шукати позначку сніжинки в додатку чи на сайті УЗ - вона гарантує кондиціонер.

Перед купівлею квитків пасажирам радять шукати позначку сніжинки в додатку чи на сайті УЗ - вона гарантує кондиціонер. Герметичні вікна: Частина вікон у вагонах не відкривається через особливості конструкції або тому, що вони є аварійними виходами.

Частина вікон у вагонах не відкривається через особливості конструкції або тому, що вони є аварійними виходами. Поради пасажирам: У спекотні дні УЗ закликає брати в дорогу запас питної води, павербанк, легкий перекус, віяло чи портативний вентилятор.

У компанії зазначили, що, на відміну від низки європейських країн, де через спеку вже обмежують швидкість руху поїздів або навіть скасовують окремі рейси, в Україні поїзди продовжують курсувати за розкладом.

Як працюють кондиціонери у вагонах

В "Укрзалізниці" пояснили, що найефективніше система кондиціонування працює після того, як поїзд набирає швидкість понад 40 км/год.

Якщо температура повітря на вулиці перевищує +30 градусів, охолодження салону може відбуватися поступово. Також кондиціонери працюють менш ефективно на ділянках, де поїзд тривалий час рухається повільно або зупиняється.

Це стосується, зокрема, гірських маршрутів до Рахова, Солотвина, Чопа та Ужгорода, міжнародних поїздів Київ - Бухарест і Київ - Кишинів, а також часу проходження прикордонного та митного контролю.

Перед купівлею квитка пасажирам рекомендують звертати увагу на позначку зі сніжинкою біля номера вагона на сайті або в застосунку "Укрзалізниці". Вона означає, що вагон обладнаний кондиціонером. Якщо ж значок перекреслений, це свідчить про те, що система кондиціонування конструктивно не передбачена.

Чому не всі вікна можна відкрити

Окремо в компанії відповіли на поширене запитання щодо вікон у вагонах.

Там пояснили, що не всі вікна можуть відкриватися, адже частина з них є аварійними виходами, а в інших вагонах це залежить від особливостей конструкції.

Якщо кондиціонер у вагоні, де він має бути, не працює або вентиляція недостатня, пасажирам радять одразу звернутися до провідника. У багатьох випадках систему вентиляції можна додатково відрегулювати, щоб покращити циркуляцію повітря.

Читайте також: УЗ посилює контроль за безквитковими пасажирами в електричках та готує зміни

Як підготуватися до поїздки

У спекотні дні "Укрзалізниця" радить взяти із собою запас питної води, легкий перекус, головний убір, павербанк, а також портативний вентилятор або віяло.

Людям, які важко переносять спеку або мають хронічні захворювання, рекомендують перед поїздкою проконсультуватися із сімейним лікарем щодо необхідних лікарських засобів.