Що варто перевірити для автоматичного продовження відстрочки: пояснення Міноборони

20:00 19.05.2026 Вт
2 хв
Чому відстрочка може не продовжитися автоматично?
aimg Юлія Голованова
Що варто перевірити для автоматичного продовження відстрочки: пояснення Міноборони Фото: чому відстрочка може не продовжуватися автоматично(GettyImages)
Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні зараз продовжуються автоматично без заяв, довідок та черг. Однак у деяких випадках система може не підтвердити право на відстрочку через проблеми з даними у державних реєстрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У Міноборони пояснили, що для автоматичного продовження відстрочки всі дані у державних реєстрах мають бути актуальними.

Зокрема, варто перевірити:

  • інформацію про сім’ю у ДРАЦС;
  • податковий номер батька або матері з інвалідністю;
  • дані про інвалідність у реєстрі Пенсійного фонду або ЄІССС;
  • правильність персональних даних у свідоцтвах про народження дітей;
  • відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

У відомстві наголосили, що несвоєчасне оновлення інформації може стати причиною того, що система не підтвердить відстрочку автоматично.

У кого найчастіше виникають проблеми

Найчастіше автопродовження не спрацьовує у:

  • батьків трьох і більше дітей;
  • людей, які доглядають за тяжкохворими родичами;
  • тих, хто має батька або матір з інвалідністю I чи II групи.

У таких випадках громадянам рекомендують звернутися до будь-якого ЦНАПу з необхідними документами.

ТЦК більше не приймають заяви

У Міноборони також нагадали, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають заяви на продовження відстрочок.

Тепер це можна зробити через ЦНАП або онлайн у застосунку Резерв+ для окремих категорій громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за останні місяці у Київ кількість груп оповіщення збільшили на 40% через посилення мобілізаційних заходів.

Також в Україні пропонували реформувати ТЦК та перетворити їх на сервісні центри з повною цифровізацією послуг.

Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі