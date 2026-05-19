Що варто перевірити для автоматичного продовження відстрочки: пояснення Міноборони

Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні зараз продовжуються автоматично без заяв, довідок та черг. Однак у деяких випадках система може не підтвердити право на відстрочку через проблеми з даними у державних реєстрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

У Міноборони пояснили, що для автоматичного продовження відстрочки всі дані у державних реєстрах мають бути актуальними.

Зокрема, варто перевірити:

інформацію про сім’ю у ДРАЦС;

податковий номер батька або матері з інвалідністю;

дані про інвалідність у реєстрі Пенсійного фонду або ЄІССС;

правильність персональних даних у свідоцтвах про народження дітей;

відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

У відомстві наголосили, що несвоєчасне оновлення інформації може стати причиною того, що система не підтвердить відстрочку автоматично.

У кого найчастіше виникають проблеми

Найчастіше автопродовження не спрацьовує у:

батьків трьох і більше дітей;

людей, які доглядають за тяжкохворими родичами;

тих, хто має батька або матір з інвалідністю I чи II групи.

У таких випадках громадянам рекомендують звернутися до будь-якого ЦНАПу з необхідними документами.

ТЦК більше не приймають заяви

У Міноборони також нагадали, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають заяви на продовження відстрочок.

Тепер це можна зробити через ЦНАП або онлайн у застосунку Резерв+ для окремих категорій громадян.