Що варто перевірити для автоматичного продовження відстрочки: пояснення Міноборони
Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні зараз продовжуються автоматично без заяв, довідок та черг. Однак у деяких випадках система може не підтвердити право на відстрочку через проблеми з даними у державних реєстрах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
У Міноборони пояснили, що для автоматичного продовження відстрочки всі дані у державних реєстрах мають бути актуальними.
Зокрема, варто перевірити:
- інформацію про сім’ю у ДРАЦС;
- податковий номер батька або матері з інвалідністю;
- дані про інвалідність у реєстрі Пенсійного фонду або ЄІССС;
- правильність персональних даних у свідоцтвах про народження дітей;
- відсутність заборгованості зі сплати аліментів.
У відомстві наголосили, що несвоєчасне оновлення інформації може стати причиною того, що система не підтвердить відстрочку автоматично.
У кого найчастіше виникають проблеми
Найчастіше автопродовження не спрацьовує у:
- батьків трьох і більше дітей;
- людей, які доглядають за тяжкохворими родичами;
- тих, хто має батька або матір з інвалідністю I чи II групи.
У таких випадках громадянам рекомендують звернутися до будь-якого ЦНАПу з необхідними документами.
ТЦК більше не приймають заяви
У Міноборони також нагадали, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки більше не приймають заяви на продовження відстрочок.
Тепер це можна зробити через ЦНАП або онлайн у застосунку Резерв+ для окремих категорій громадян.
