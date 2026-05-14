Повістки на телефон та ТЦК онлайн: у Раду внесли законопроєкт про мобілізацію, але є нюанс

В Україні пропонують реформувати ТЦК, перетворивши їх на сервісні центри з повною цифровізацією. Йдеться про переведення всієї взаємодії в електронний кабінет, запровадження онлайн-повісток, обов'язкову відеофіксацію роботи працівників ТЦК і не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на законопроєкт №15236.

Відповідний проєкт закону вніс у Верховну Раду народний депутат від "Слуги народу" Максим Заремський.

Як зазначає ініціатор, головна мета законопроєкту прибрати "ручний контакт", корупційні ризики та зробити правила призову прозорими.

Що пропонується законопроєктом

Усю взаємодію з ТЦК перевести в онлайн:

Вся взаємодія між громадянином і ТЦК має відбуватися виключно через електронний кабінет .

. Повістки вручатимуть тільки в електронній формі з фіксацією отримання.

з фіксацією отримання. У кабінеті громадянин зможе бачити всю інформацію про себе: статус придатності, наявність відстрочки або перебування в резерві.

Запровадити чіткі правила мобілізації:

визначити зрозумілі критерії призову (вік, стан, спеціальність);

встановити черговість;

зробити зрозумілою логіку рішень.

Посилити контроль за діями ТЦК

усі контакти між працівниками ТЦК і військовозобов’язаними мають записуватися на відео;

має з’явитися незалежний орган для скарг на дії працівників ТЦК;

передбачити персональну відповідальність за порушення.

Змінити роль ТЦК

працівники мають не лише займатися мобілізацією;

вони також повинні консультувати людей, пояснювати права та обов’язки, допомагати з документами.

Розділити функції ТЦК

одні працівники мають вести облік та адміністрування;

інші - ухвалювати мобілізаційні рішення.

Що про ініціативу кажуть в Раді

Як наголосив в коментарі РБК-Україна член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, в умовах повномасштабної війни "питання мобілізації та проходження військової служби є вкрай чутливими і тому будь-які пропозиції в цій сфері завжди викликають істотний суспільний резонанс".

"Тому важливо не політизувати ці питання. Законопроєкт, про який Ви запитуєте, був зареєстрований народним депутатом, який є мажоритарником та членом бюджетного комітету Ради. Це його особиста ініціатива. Сенсу обговорювати цей проект немає, оскільки він немає нічого спільного з тим, що напрацьовує Міноборони і що буде підтримано нашим Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - сказав Веніславський.

На його думку, шансів, що цей законопроект буде розглядатись у залі парламенту, немає.

"Нардепи будують свою політичну кар'єру та формують впізнаваність різними шляхами: наприклад, можна зареєструвати таку ініціативу, яку всі будуть обговорювати, і в такий спосіб стати відомим", - додав Веніславський.