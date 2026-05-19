Что стоит проверить для автоматического продления отсрочки: объяснение Минобороны
Более 90% отсрочек от мобилизации в Украине сейчас продолжаются автоматически без заявлений, справок и очередей. Однако в некоторых случаях система может не подтвердить право на отсрочку из-за проблем с данными в государственных реестрах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
В Минобороны объяснили, что для автоматического продления отсрочки все данные в государственных реестрах должны быть актуальными.
В частности, следует проверить:
- информацию о семье в ГРАГС;
- налоговый номер отца или матери с инвалидностью;
- данные об инвалидности в реестре Пенсионного фонда или ЕИССС;
- правильность персональных данных в свидетельствах о рождении детей;
- отсутствие задолженности по уплате алиментов.
В ведомстве отметили, что несвоевременное обновление информации может стать причиной того, что система не подтвердит отсрочку автоматически.
У кого чаще всего возникают проблемы
Чаще всего автопродление не срабатывает у:
- родителей трех и более детей;
- людей, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками;
- тех, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы.
В таких случаях гражданам рекомендуют обратиться в любой ЦНАП с необходимыми документами.
ТЦК больше не принимают заявления
В Минобороны также напомнили, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают заявления на продление отсрочек.
Теперь это можно сделать через ЦПАУ или онлайн в приложении Резерв+ для отдельных категорий граждан.
