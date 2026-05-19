Что стоит проверить для автоматического продления отсрочки: объяснение Минобороны

Более 90% отсрочек от мобилизации в Украине сейчас продолжаются автоматически без заявлений, справок и очередей. Однако в некоторых случаях система может не подтвердить право на отсрочку из-за проблем с данными в государственных реестрах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В Минобороны объяснили, что для автоматического продления отсрочки все данные в государственных реестрах должны быть актуальными.

В частности, следует проверить:

информацию о семье в ГРАГС;

налоговый номер отца или матери с инвалидностью;

данные об инвалидности в реестре Пенсионного фонда или ЕИССС;

правильность персональных данных в свидетельствах о рождении детей;

отсутствие задолженности по уплате алиментов.

В ведомстве отметили, что несвоевременное обновление информации может стать причиной того, что система не подтвердит отсрочку автоматически.

У кого чаще всего возникают проблемы

Чаще всего автопродление не срабатывает у:

родителей трех и более детей;

людей, которые ухаживают за тяжелобольными родственниками;

тех, кто имеет отца или мать с инвалидностью I или II группы.

В таких случаях гражданам рекомендуют обратиться в любой ЦНАП с необходимыми документами.

ТЦК больше не принимают заявления

В Минобороны также напомнили, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки больше не принимают заявления на продление отсрочек.

Теперь это можно сделать через ЦПАУ или онлайн в приложении Резерв+ для отдельных категорий граждан.