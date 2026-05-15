Мобілізацію в Києві посилили: кількість груп оповіщення збільшили на 40%

За останні 3-4 місяці кількість груп оповіщення в Києві збільшена на 40%, як і штатна кількість людей у них. Це відбувається тому, що є вимога підсилення мобілізаційних заходів.

Про це заявив т.в.о. заступника начальника Київського міського ТЦК Валерій Кравченко на засіданні депутатської ТСК, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію нардепа Олексія Гончаренка.

"Офіційний наказ на формування і порядок роботи груп оповіщення видається кожен день, і вони працюють в штатному режимі", - зазначив він.

За його словами, минулого року було розформовано роти охорони в ТЦК, і на базі цього було створено взвод охорони і взвод оповіщення. Зараз кількість взводу оповіщення збільшена.

Кравченко також пояснив, що працівники ТЦК діють у відповідності до постанови 560, якою передбачено, що оповіщення відбувається у всіх громадських місцях, в тому числі в громадському транспорті, за місцем проживання, за місцем роботи.

Він додав, що в Києві на постійній основі відбуваються розшукові заходи спільно з 13-м армійським корпусом.

Нагадаємо, у парламенті готують зміни до підходів мобілізації. Нардеп Федір Веніславський повідомив, що нові правила передбачатимуть активніше залучення військових за контрактом, а також поетапне оновлення чинних процедур. За його словами, презентувати ці зміни можуть уже впродовж найближчих місяців.

Зазначимо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, оцінюючи поточну ситуацію, гповідомив, що ефективність мобілізації можна оцінити на рівні 6-7 балів із 10.