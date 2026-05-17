У Зеленського оцінили перспективу мобілізації з 18 років
У разі мобілізації в Україні молоді у віці 18-25 років влада знищить майбутнє своєї держави і цілого поколінння, тому такий варіант поки не розглядається.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова Офісу президента Кирило Буданов для The Times.
Журналіст задав питання Буданову щодо так званої бусифікації в Україні, коли чоловіків силоміць тягнуть до автівок працівники ТЦК. Той у відповідь сказав, що, хоча такі методи іноді виглядають погано, до захисту держави задіяні всі.
"Нашій стороні потрібен людський капітал, я б хотів сказати, але зрештою, було б справедливо назвати це людським ресурсом. Набір добровольців неможливий, щоб покрити необхідну для армії кількість. В принципі, для такої кількості людей, після 12,5 років війни, нема за що добровольцем займатися. Це міжнародна, внутрішня війна.Тобто, всі залучені до захисту суверенітету та незалежності України", - сказав посадовець.
Тому, за словами Буданова, без мобілізації в такому випадку неможливо.
"Те, що, як то кажуть, місцями виглядає погано, я з цим згоден. Ми намагаємося з цим боротися, і я над цим працюю", - заявив глава ОП.
При цьому він визнав, що поки існує військовий режим і мобілізація, такі випадки все ще будуть мати місце.
Відповів глава ОП і щодо мобілізації людей віком 18-25 років, про що тривалий час йде мова.
"Якщо ми просто заберемо всю молодь 18-25 років за механізмом мобілізації, ми знищимо саме майбутнє нашої держави, цілого покоління", - підсумував Буданов.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Кирило Буданов пообіцяв боротися з "ексцесами" під час мобілізації всіма можливими засобами, однак зазначив, що набір людей на службу все ж триватиме.
