Що може чекати на китайських полонених: відповідь МЗС

Доля китайських військовополонених може вирішуватися через обмін, репатріацію або інші механізми - все залежить від безпекових міркувань та бажання самих полонених.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий розповів під час брифінгу.

"Що стосується обмінів, це більше тема для Коордштабу, який займається обмінами. Я не хочу шкодити якимись політичними коментарями на цю тему. Але можу пояснити, що про це говорить міжнародне гуманітарне право. Згідно з міжнародним гуманітарним правом, сторона, яка має на своїй території військовополонених, Україна в цьому випадку, має виходити з найкращих безпекових міркувать для цих людей", - сказав Тихий.

За його словами, можливі різні варіанти, зокрема обмін або репатріація в країну, звідки ці полонені походять.

"Але виходити треба з побажань цієї людини, яка в полоні, її безпекових міркувань і тоді ухвалюється рішення або це обмін напряму з державою, яка залучала до сил вторгнення, або повернення на батьківщину в КНР або іще якісь варіанти", - зазначив речник МЗС.

Він пояснив, що в цьому плані міжнародне гуманітарне право дає простір для вибору для сторони, яка тримає військовополонених, виходячи знову ж таки з найкращих міркувань для безпеки цих людей.

Тихий наголоси, що Україна всього цього дотримується на відміну від Росії, яка погано ставиться до українських військовополонених.

"Загалом принцип однаковий для всіх країн, чиї громадяни потрапляють в полон в Україні. Для будь-яких дій, які не є обміном напряму між Україною і Росією, потрібно насамперед, щоб дипломати цих країн контактували з відома української сторони контактували з цими людьми. Ми надаємо доступ в такому випадку і консули, консульські посадові особи, або ті, хто виконує їхні функції, можуть отримати доступ до цих людей, поспілкуватися з ними, з'ясувати, що вони, як вони бачать своє подальше майбутнє", - пояснив речник.

Він додав, це стосувалося і північнокорейських військовополонених, при тому, що Північна Корея вона залучена напряму, безпосередньо як сторона регулярними військами, а не просто окремими громадянами.

"Звісно, для України будь-які військовополонені - це можливість повернути наших людей, повернути захисників України, оборонців "Азовсталі", інших наших військових полонених, які знаходяться в полоні. Для нас пріоритет - це вони", - наголосив Тихий.