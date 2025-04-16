Что может ждать китайских пленных: ответ МИД
Судьба китайских военнопленных может решаться через обмен, репатриацию или другие механизмы - все зависит от соображений безопасности и желания самих пленных.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий рассказал во время брифинга.
"Что касается обменов, это больше тема для Коордштаба, который занимается обменами. Я не хочу вредить какими-то политическими комментариями на эту тему. Но могу объяснить, что об этом говорит международное гуманитарное право. Согласно международному гуманитарному праву, сторона, которая имеет на своей территории военнопленных, Украина в этом случае, должна исходить из наилучших соображений безопасности для этих людей", - сказал Тихий.
По его словам, возможны разные варианты, в частности обмен или репатриация в страну, откуда эти пленные происходят.
"Но исходить надо из пожеланий этого человека, который в плену, его соображений безопасности и тогда принимается решение или это обмен напрямую с государством, которое привлекало к силам вторжения, или возвращение на родину в КНР или еще какие-то варианты", - отметил спикер МИД.
Он пояснил, что в этом плане международное гуманитарное право дает пространство для выбора для стороны, которая держит военнопленных, исходя опять же из лучших соображений для безопасности этих людей.
Тихий подчеркнул, что Украина всего этого придерживается в отличие от России, которая плохо относится к украинским военнопленным.
"В целом принцип одинаков для всех стран, чьи граждане попадают в плен в Украине. Для любых действий, которые не являются обменом напрямую между Украиной и Россией, нужно прежде всего, чтобы дипломаты этих стран контактировали с согласия украинской стороны контактировали с этими людьми. Мы предоставляем доступ в таком случае и консулы, консульские должностные лица, или те, кто выполняет их функции, могут получить доступ к этим людям, пообщаться с ними, выяснить, что они, как они видят свое дальнейшее будущее", - пояснил спикер.
Он добавил, это касалось и северокорейских военнопленных, при том, что Северная Корея она вовлечена напрямую, непосредственно как сторона регулярными войсками, а не просто отдельными гражданами.
"Конечно, для Украины любые военнопленные - это возможность вернуть наших людей, вернуть защитников Украины, защитников "Азовстали", других наших военных пленных, которые находятся в плену. Для нас приоритет - это они", - подчеркнул Тихий.
ВСУ взяли в плен граждан Китая
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали на стороне России. Он также показал видео с пленными китайцами.
Тогда в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что "выясняют ситуацию" с Украиной.
Впоследствии Зеленский сообщил, что Украине известно о более 150 китайцах, которые участвуют в войне на стороне РФ. При этом РБК-Украина публиковало документы, которые свидетельствуют о том, что китайские военные массово воюют против Украины со стороны российской армии.
На днях пленные китайцы выступили перед журналистами, где рассказали о том, как россияне отправили их на войну и как попали в плен к украинцам.
Кроме этого пленный китайский солдат обратился к правительству Китая с просьбой помочь его освободить.
"Мы надеемся, что китайское правительство может помочь осуществить обмен между Украиной и Россией, и мы вернемся в Китай", - заявил пленный Чжанг Ренбо.
В ответ МИД Китая заявил, что проверяет информацию о своих гражданах в плену Украины и будет действовать в соответствии с законом.
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