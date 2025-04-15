Пекін відповів на прохання китайських полонених в Україні про обмін

Китай наразі розглядає особисту поведінку та консульські справи щодо громадян, які потрапили в український полон воюючи за Російську Федерацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Китаю Лінь Цзяня.

Під час прес-конференції у представника МЗС Китаю запитали щодо двох громадян, які брали участь у боях з російською армією в Донецькій області і потрапили в полон до української армії. Зокрема, про те, що ті просили допомоги щодо їх звільнення з полону.

"Позиція китайського уряду чітка і недвозначна. Ми багато разів видавали попередження безпеки, вимагаючи від громадян Китаю триматися якомога далі від зон збройного конфлікту, уникати участі в конфліктах у будь-якій формі та особливо уникати участі у військових операціях будь-якої сторони", - заявив Лінь Цзян.

За його словами, наразі Китай перевіряє цю ситуацію, та розглядає особисту поведінку і консульські справи щодо громадян Китаю за кордоном відповідно до закону.

При цьому він повторив, що позиція Китаю щодо війни в Україні яку він назвав кризою, послідовна і чітка.

"Ми завжди віддані сприянню миру та переговорам і наполягаємо на припиненні війни та припиненні вогню. Ми закликаємо відповідні сторони правильно розуміти об’єктивну та справедливу позицію Китаю та утримуватися від політичних маніпуляцій та галасу", - сказав речник.

Полонені китайці

Тиждень тому президент України Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці Росії. Тоді Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що "з'ясовує ситуацію" з Україною.

Згодом Зеленський повідомив, що Україні відомо про понад 150 китайців, які беруть участь у війні на боці РФ. При цьому РБК-Україна публікувало документи, які свідчать про те, що китайські військові масово воюють проти України зі сторони російської армії.

Вчора полонені китайці виступили перед журналістами, де розповіли про те, як росіяни відправили їх на війну та як потрапили у полон до українців.