Що має бути вдома на випадок відключень світла та води: українцям дали список необхідного

Росіяни продовжують завдавати ударів по Україні, намагаючись залишити українців без світла, тепла та води. У цих умовах варто підготуватись до можливого погіршення ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МВС України.
В першу чергу українцям радять підготувати запас питної та технічної води на кожного члена сім’ї (з розрахунку 3 л питної та 11-12 л технічної води на добу), продуктів тривалого зберігання та медикаментів.
Крім того, необхідна валіза першої необхідності з документами, засобами особистої гігієни, теплими речами, аптечкою, засобами обігріву та грошима.
"Не забудьте потурбуватися про дітей: поясніть їм правила безпеки та стежте, щоб вони їх дотримувалися. А також подбайте про домашніх улюбленців - запасіть для них воду та їжу", - наголосили в МВС.
Українцям також слід готуватись до посилення заходів безпеки. Зокрема, треба слідкувати за заявами влади, а також зарядом пристроїв та альтернативні джерела електроенергії, обмежити перебування на вулиці без потреби, особливо вночі.
Нагадаємо, в ніч на 10 лютого російські війська завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області - пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури.
Раніше, в ніч на 7 лютого, окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши стратегічну авіацію, крилаті ракети та ударні безпілотники. Під ударами опинилися різні регіони країни, однак основною ціллю стали західні області.
За даними уряду, були пошкоджені підстанції та повітряні лінії напругою 750 кВ і 330 кВ - ключові елементи енергомережі, а також Бурштинська та Добротвірська ТЕС.
У ДТЕК повідомляли, що через дефіцит електроенергії в Києві світло подавали лише на 1,5–2 години на добу, однак зранку 8 лютого ситуацію вдалося стабілізувати, і місто повернулося до тимчасових графіків відключень.
Президент Володимир Зеленський також наголошував, що не в усіх областях проблеми з електропостачанням вирішуються оперативно, і анонсував відповідні висновки щодо цієї ситуації.