Що має бути вдома на випадок відключень світла та води: українцям дали список необхідного

В першу чергу українцям радять підготувати запас питної та технічної води на кожного члена сім’ї (з розрахунку 3 л питної та 11-12 л технічної води на добу), продуктів тривалого зберігання та медикаментів.

Тривожна валіза

Крім того, необхідна валіза першої необхідності з документами, засобами особистої гігієни, теплими речами, аптечкою, засобами обігріву та грошима.

Інфографіка: перелік речей першої необхідності на випадок погіршення ситуації (РБК-Україна)

"Не забудьте потурбуватися про дітей: поясніть їм правила безпеки та стежте, щоб вони їх дотримувалися. А також подбайте про домашніх улюбленців - запасіть для них воду та їжу", - наголосили в МВС.

Заходи безпеки

Українцям також слід готуватись до посилення заходів безпеки. Зокрема, треба слідкувати за заявами влади, а також зарядом пристроїв та альтернативні джерела електроенергії, обмежити перебування на вулиці без потреби, особливо вночі.