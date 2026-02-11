RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Что должно быть дома на случай отключений света и воды: украинцам дали список необходимого

Фото: украинцы должны быть готовы к возможному ухудшению ситуации в энергетике (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Россияне продолжают наносить удары по Украине, пытаясь оставить украинцев без света, тепла и воды. В этих условиях стоит подготовиться к возможному ухудшению ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МВД Украины.

Читайте также: Список "критички" урежут: кому гарантируют свет, а кого отключат

В первую очередь украинцам советуют подготовить запас питьевой и технической воды на каждого члена семьи (из расчета 3 л питьевой и 11-12 л технической воды в сутки), продуктов длительного хранения и медикаментов.

Тревожный чемодан

Кроме того, необходим чемодан первой необходимости с документами, средствами личной гигиены, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева и деньгами.

Инфографика: перечень вещей первой необходимости на случай ухудшения ситуации (РБК-Украина)

"Не забудьте позаботиться о детях: объясните им правила безопасности и следите, чтобы они их придерживались. А также позаботьтесь о домашних любимцах - запасите для них воду и еду", - отметили в МВД.

Меры безопасности

Украинцам также следует готовиться к усилению мер безопасности. В частности, надо следить за заявлениями властей, а также зарядом устройств и альтернативные источники электроэнергии, ограничить пребывание на улице без надобности, особенно ночью.

Ситуация в энергетике Украины

Напомним, в ночь на 10 февраля российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре Одесской области - поврежден объект критической инфраструктуры.

Ранее, в ночь на 7 февраля, оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине, применив стратегическую авиацию, крылатые ракеты и ударные беспилотники. Под ударами оказались разные регионы страны, однако основной целью стали западные области.

По данным правительства, были повреждены подстанции и воздушные линии напряжением 750 кВ и 330 кВ - ключевые элементы энергосети, а также Бурштынская и Добротворская ТЭС.

В ДТЭК сообщали, что из-за дефицита электроэнергии в Киеве свет подавали только на 1,5-2 часа в сутки, однако утром 8 февраля ситуацию удалось стабилизировать, и город вернулся к временным графикам отключений.

Президент Владимир Зеленский также отмечал, что не во всех областях проблемы с электроснабжением решаются оперативно, и анонсировал соответствующие выводы по этой ситуации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство внутренних дел УкраиныВойна в Украине