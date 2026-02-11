Что должно быть дома на случай отключений света и воды: украинцам дали список необходимого

В первую очередь украинцам советуют подготовить запас питьевой и технической воды на каждого члена семьи (из расчета 3 л питьевой и 11-12 л технической воды в сутки), продуктов длительного хранения и медикаментов.

Тревожный чемодан

Кроме того, необходим чемодан первой необходимости с документами, средствами личной гигиены, теплыми вещами, аптечкой, средствами обогрева и деньгами.

Инфографика: перечень вещей первой необходимости на случай ухудшения ситуации (РБК-Украина)

"Не забудьте позаботиться о детях: объясните им правила безопасности и следите, чтобы они их придерживались. А также позаботьтесь о домашних любимцах - запасите для них воду и еду", - отметили в МВД.

Меры безопасности

Украинцам также следует готовиться к усилению мер безопасности. В частности, надо следить за заявлениями властей, а также зарядом устройств и альтернативные источники электроэнергии, ограничить пребывание на улице без надобности, особенно ночью.