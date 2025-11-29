"Що вам дадуть Tomahawk?": WSJ дізналося, як Віткофф зривав постачання ракет Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

Як пише видання, у жовтні президент України Володимир Зеленський полетів до Вашингтона в надії отримати американські крилаті ракети Tomahawk.

Українське командування мало намір їх використати, щоб вивести з ладу російські НПЗ, тим самим підштовхнувши Москву до переговорів на більш вигідних умовах.

Однак за день до прибуття Зеленського, президент США Дональд Трамп поговорив із главою Кремля Володимиром Путіним, після чого вирішив не надавати Tomahawk. Замість цього Віткофф порадив українським чиновникам інший підхід.

"Що вам дасть жменька ракет", - судячи з усього, цитує WSJ спецпредставника Трампа.

Замість цього він порадив Україні попросити Трампа звільнити країну від мит на 10 років. За словами Віткоффа, "це дасть потужний імпульс економіці".

"Я займаюся укладанням угод. Тому я і тут. Ми продовжуємо стукати у двері і пропонувати нові ідеї", - сказав Віткофф виданню.