"Что вам дадут Tomahawk?": WSJ узнало, как Уиткофф срывал поставки ракет Украине
Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф предлагал Украине отмену пошлин США вместо того, чтобы пытаться получить дальнобойные ракеты Tomahawk.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Как пишет издание, в октября президент Украины Владимир Зеленский полетел в Вашингтон в надежде получить американские крылатые ракеты Tomahawk.
Украинское командование намеревалось их использовать, чтобы вывести из строя российские НПЗ, тем самым подтолкнув Москву к переговорам на более выгодных условиях.
Однако за день до прибытия Зеленского, президент США Дональд Трамп поговорил с главой Кремля Владимиром Путиным, после чего решил не предоставлять Tomahawk. Вместо этого Уиткофф посоветовал украинским чиновникам другой подход.
"Что вам даст горстка ракет", - судя по всему, цитирует WSJ спецпредставителя Трампа.
Вместо этого он посоветовал Украине попросить Трампа освободить страну от пошлин на 10 лет. По словам Уиткоффа, "это даст мощный импульс из экономике".
"Я занимаюсь заключением сделок. Поэтому я и здесь. Мы продолжаем стучать в двери и предлагать новые идеи", - сказал Уиткофф изданию.
Почему Уиткофф мог сорвать поставки Tomahawk Украине
Напомним, в октябре месяце ожидалось, что по итогам визите президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, США предоставят Украине ракеты Tomahawk.
Буквально за неделю и несколько дней до визита Дональд Трамп дал понять, что он практически принял решение по этим ракетам, и намекал, что скорее всего, таки передаст их Киеву.
Однако после разговора с Путиным, перед визитом Зеленского, Трамп вновь анонсировал второй мирный саммит с диктатором РФ, но уже в Будапеште (ракеты, как известно, Украине так и не передали). По итогу подготовка к саммиту началась, но вскоре была сорвана, так как Москва не изменила своих максималистских требований к окончанию войны.
Уже в ноябре США представили Украине новый мирный план, но, который, как оказалось, был составлен с россиянами, если вообще не полностью российский.
Ближе к концу месяца стало известно, что документ из 28 пунктов разрабатывали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и российский посланник Кирилл Дмитриев.
Однако Bloomberg опубликовало интересный касаемо этого плана и не только. Издание слило расшифровку разговора Уиткоффа с помощником Путина Юрием Ушаковым. В этой беседе американец советовал РФ, как представлять Трампу российские "мирные" предложения, а также настоял, чтобы разговор лидеров США и РФ состоялся перед визитом президента Украины, что собственно и произошло.
Кроме того, Bloomberg опубликовало расшифровку разговора Ушакова с Дмитриевым, где второй дал понять, что передаст американцам российский мирный план. Разговор, как утверждается, был за несколько недель до того, как США представили план Украине.
Подробнее о сливе разговора Уиткоффа - читайте в материале РБК-Украина.