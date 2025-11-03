Трамп зробив нову заяву про Tomahawk для України: чи буде передавати
Президент США Дональд Трамп заявив, що поки що не розглядає передачу крилатих ракет Tomahawk Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
Під час спілкування з пресою на борту літака Air Force One, журналісти запитали Трампа, чи збирається і чи розглядає він можливість передачі ракет Tomahawk Україні. Відповідь глави Білого дому була короткою.
"Ні. Не те щоб я не міг змінити рішення, але наразі - ні", - сказав президент США.
Також Трампа запитали, що стало б останньою краплею, яка доведе, що глава Кремля Володимир Путін не хоче завершувати війну проти України. У відповідь він натякнув, що сторонам потрібно ще повоювати, щоб "конфлікт" вигорів.
"Немає ніякої "останньої краплі". Іноді потрібно дозволити конфлікту вигоріти. Вони воюють, і воюють між собою", - заявив глава Білого дому.
Він також зазначив, що для Путіна це важка війна, додавши, що РФ втратила багато солдатів, і не виключено, що йдеться про мільйон осіб.
"Він втратив багато солдатів, можливо, мільйон. Це дуже багато. І для України це важко. Для обох сторін. Іноді потрібно просто дозволити, щоб усе дійшло до кінця", - каже Трамп.
Лідер США вкотре згадав, що врегулював уже вісім війн і, вважав, що ситуацію в Україні вдасться залагодити легше, ніж деякі з тих, які США вже вирішили.
Передача ракет Tomahawk Україні
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський уже неодноразово говорив, що Україна хотіла б отримати далекобійні ракети Tomahawk.
Він зазначав, що росіяни бояться того, що Україна може застосовувати їх у комбінації з іншими озброєнням українського виробництва.
Варто також додати, що в жовтні Зеленський прибув із візитом до Білого дому, і в нього відбулися переговори з Дональдом Трампом. Передача ракет Tomahawk - це була була одна з ключових тем їхніх переговорів, однак лідер США за підсумком таки не погодився на цей крок.
Днями CNN писало, що Пентагон схвалив передачу Україні Tomahawk. Однак поставки не почнуться доти, доки відповідне рішення не ухвалить конкретно Трамп.