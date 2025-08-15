ua en ru
Козак Сірко та патріотичне гасло: збірна України перед відбором ЧС-2026 отримала унікальний автобус (фото та відео)

Київ, П'ятниця 15 серпня 2025 20:07
Козак Сірко та патріотичне гасло: збірна України перед відбором ЧС-2026 отримала унікальний автобус (фото та відео) Фото: Автобус збірної України (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Національна збірна України з футболу вперше в історії матиме власний спеціалізований автобус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.

Не транспорт, а символ

Дизайн автобуса відображає дух України та прикрашений елементами, які близькі кожному українцю.

На бортах зображено національний прапор і козака Сірка – образ, що уособлює силу, характер та непохитну віру в перемогу. Поруч розміщено гасло: "Україна понад усе!"

В УАФ відзначають, що новий автобус - це не лише засіб пересування. Його дизайн – символ єдності, відображення історії та гордості, які команда везе із собою на кожен матч.

Чи довезе автобус до ЧС? (фото: УАФ)

Україна у кваліфікації ЧС-2026: що відомо

Збірна України потрапила до групи D, де її суперниками стали Франція, Ісландія та Азербайджан.

Усі шість матчів відбору "синьо-жовті" проведуть восени 2025 року. Переможець групи отримає пряму путівку на мундіаль, а команда, що фінішує другою, – гратиме в стикових матчах.

Календар матчів збірної України:

  • 1 тур - 05.09.2025: Україна - Франція (21:45)
  • 2 тур - 09.09.2025: Азербайджан - Україна (19:00)
  • 3 тур - 10.10.2025: Ісландія - Україна (21:45)
  • 4 тур - 13.10.2025: Україна - Азербайджан (21:45)
  • 5 тур - 13.11.2025: Франція - Україна (21:45)
  • 6 тур 16.11.2025: Україна - Ісландія (19:00)

Раніше розповіли про старт французької Ліги 1, в якій дебютує Забарний.

Також читайте про топ-10 найдорожчих трансферів українців після переходу Забарного у ПСЖ.

