Козак Сірко та патріотичне гасло: збірна України перед відбором ЧС-2026 отримала унікальний автобус (фото та відео)
Національна збірна України з футболу вперше в історії матиме власний спеціалізований автобус.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Української асоціації футболу.
Не транспорт, а символ
Дизайн автобуса відображає дух України та прикрашений елементами, які близькі кожному українцю.
На бортах зображено національний прапор і козака Сірка – образ, що уособлює силу, характер та непохитну віру в перемогу. Поруч розміщено гасло: "Україна понад усе!"
В УАФ відзначають, що новий автобус - це не лише засіб пересування. Його дизайн – символ єдності, відображення історії та гордості, які команда везе із собою на кожен матч.
Чи довезе автобус до ЧС? (фото: УАФ)
Україна у кваліфікації ЧС-2026: що відомо
Збірна України потрапила до групи D, де її суперниками стали Франція, Ісландія та Азербайджан.
Усі шість матчів відбору "синьо-жовті" проведуть восени 2025 року. Переможець групи отримає пряму путівку на мундіаль, а команда, що фінішує другою, – гратиме в стикових матчах.
Календар матчів збірної України:
- 1 тур - 05.09.2025: Україна - Франція (21:45)
- 2 тур - 09.09.2025: Азербайджан - Україна (19:00)
- 3 тур - 10.10.2025: Ісландія - Україна (21:45)
- 4 тур - 13.10.2025: Україна - Азербайджан (21:45)
- 5 тур - 13.11.2025: Франція - Україна (21:45)
- 6 тур 16.11.2025: Україна - Ісландія (19:00)
