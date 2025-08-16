Офіційно. "Динамо" зіграє з "Маккабі" в Лізі Європи на недружній території
Перший матч плей-офф раунду Ліги Європи між ізраїльським "Маккабі" з Тель-Авіва та київським "Динамо" відбудеться на "ТСЦ Арені" у сербському місті Бачка-Топола.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу чемпіонів України.
Сербський вибір "Маккабі"
Через політичну ситуацію в Ізраїлі, "Маккабі" не може приймати суперників у себе вдома. Це могло б урівняти шанси з динамівцями, які перебувають у такому ж становищі. Але є проблема.
Справа в тому, що домашньою ареною на єврокубки ізраїльський клуб обрав стадіон в місті Бачка-Топола, що в не дуже дружній для українців Сербії.
Саме тут команда провела попередні домашні матчі – проти кіпрського "Пафоса" в Лізі чемпіонів та мальтійського "Хамрун Спартанс" – у Лізі Європи. У Сербії доведеться грати й "Динамо".
Перший матч протистояння відбудеться 21 серпня. Про час початку організатори повідомлять згодом. У матчі-відповіді кияни приймуть суперника на "Арені Люблін" у Польщі. Ця гра запланована на 28 серпня.
Як "Маккабі" грав у єврокубках-2025/26
Клуб з Тель-Авіва – чинний чемпіон Ізраїлю, тому єврокубки починав з кваліфікації ЛЧ. Але там у другому колі поступився кіпрському "Пафосу" (1:1, 0:1), який згодом переміг і "Динамо" у третьому раунді відбору.
Після цього "Маккабі" опустився в Лігу Європи, де у третьому колі кваліфікації переміг "Хамрун Спартанс" з Мальти (2:1 та 3:1). Нагадаємо, що раніше "Динамо" вибило цей клуб з відбору Ліги чемпіонів.
Ціна перемоги
"Динамо" та "Маккабі" вже забезпечили собі участь у осінній частині єврокубків. Питання лише – у якому турнірі.
Переможець протистояння отримає право зіграти в основному турнірі Ліги Європи. А переможений – напряму потрапить у Лігу конференцій.
