ua en ru
Вт, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Еще одна страна предложила провести саммит Зеленского и Путина

Вена, Вторник 19 августа 2025 22:48
UA EN RU
Еще одна страна предложила провести саммит Зеленского и Путина Фото: премьер-министр Австрии Кристиан Штокер (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Австрия готова провести саммит президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. Местом встречи может быть Вена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Австрии Кристиана Штокера, которого цитирует Vienna Online.

"Наша столица имеет давние традиции как место диалога и предлагает прекрасные условия для международных организаций, базирующихся здесь, - особенно ОБСЕ", - говорится в заявлении премьера.

Комментируя вопрос об ордере на арест Путина, выданного Международным уголовным судом (МУС), в канцелярии премьера Австрии заявили, что "вопрос участия в возможных мирных переговорах лиц, против которых выдан ордер МУС, должен быть предварительно согласован с судом".

"Если переговоры состоятся в Вене, мы свяжемся с МУС через наши соглашения о штаб-квартире с международными организациями в Вене (...), чтобы обеспечить участие президента Путина", - отметили в правительстве.

Стоит добавить, что Беларусь также заявила, что готова провести саммит Зеленского и Путина.

"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если это нужно для мира в нашей братской республике - мы готовы организовать любую встречу", - заявила пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Как известно, после переговоров в Белом доме 18 августа президент США Дональд Трамп позвонил Путину. После этого американский лидер заявил о готовности диктатора встретиться с Зеленским.

Как отметил Зеленский, РФ выступала за двусторонний формат, позже может состояться и трехсторонний саммит с участием лидеров Украины, США и России.

Среди возможных локаций встречи Зеленского и Путина называют Женеву, Рим или Венгрию. Швейцария уже заявила о готовности провести переговоры и предоставить Путину "иммунитет" от МУС.

По данным СМИ, Путин во время разговора с Трампом предложил провести встречу в Москве. Зеленский отказался от этого.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Австрия Встреча Зеленского и Путина
Новости
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Американских войск в Украине не будет, а гарантии безопасности обеспечит Европа, - Трамп
Аналитика
Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Прорыв или бег на месте? Главные итоги встречи Зеленского и Трампа в Белом доме