Ще одна країна ЄС виключила відправку військових до України

Хорватія не планує відправляти своїх військових в Україну в рамках надання Києву гарантій безпеки. Натомість країна продовжить допомагати Україні усім, що робила у минулому - озброєнням, фінансуванням та іншим.
Про це заявив міністр оборони Хорватії Іван Анушич під час пресконференції у Загребі зі словенським міністром оборони Борутом Сайовичем, повідомляє РБК-Україна з посиланням на HRT.
Анушич заявив, що Хорватія не планує відправляти військових в Україну. Хорватська армія до цього не готова, а уряд не хоче робити такі кроки.
"Останніми днями події розвиваються дуже швидко, і в деяких рішеннях, ухвалених певними країнами-членами НАТО та "коаліцією рішучих", згадується можливість відправки цих солдатів. Хорватія не бере в цьому участі", - сказав міністр.
Анушич при цьому поспішив додати, що Хорватія продовжить підтримку України, як робила і до цього.
"У всьому, у чому ми допомагали досі - політична підтримка, допомога з обладнанням, зброєю та фінансова допомога, все, що потрібно", - запевнив він.
Хорватія, зазначимо, 5 вересня оголосила про те, що надаватиме допомогу Україні в рамках коаліції дронів. Країна приєднається до цієї ініціативи та зробить в неї суттєвий внесок.
Нагадаємо, 4 вересня за підсумками зустрічі "коаліції рішучих" президент Франції Еммануель Макрон заявив, що 26 країн, "погодилися спрямувати війська в Україну аби забезпечити підтримку української території наступного дня після припинення вогню або встановлення миру".
Президент Володимир Зеленський зазначив, що вже є попереднє розуміння щодо кількості солдатів, а їхня присутність охоплюватиме небо, море та сушу.