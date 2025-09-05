Ще одна країна ЄС виключила відправку військових до України

Анушич заявив, що Хорватія не планує відправляти військових в Україну. Хорватська армія до цього не готова, а уряд не хоче робити такі кроки.

"Останніми днями події розвиваються дуже швидко, і в деяких рішеннях, ухвалених певними країнами-членами НАТО та "коаліцією рішучих", згадується можливість відправки цих солдатів. Хорватія не бере в цьому участі", - сказав міністр.

Анушич при цьому поспішив додати, що Хорватія продовжить підтримку України, як робила і до цього.

"У всьому, у чому ми допомагали досі - політична підтримка, допомога з обладнанням, зброєю та фінансова допомога, все, що потрібно", - запевнив він.