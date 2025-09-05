Хорватія приєднається до коаліції дронів для України

Хорватія надаватиме допомогу Україні в рамках коаліції дронів. Країна приєднається до такої ініціативи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Хорватії в соцмережі X .

Міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч-Радман зустрівся в Ризі з міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже.

Чиновники обговорили можливості розширення співпраці між країнами у сферах економіки, енергетики та оборони.

"У цьому контексті міністр Грліч-Радман заявив, що Хорватія має намір приєднатися до ініціативи щодо дронів, очолюваної Латвією і Великою Британією", - уточнили у відомстві.

Також міністри обмінялися думками щодо вступу Хорватії до Організації економічного співробітництва та розвитку.

Обидві сторони знову підтвердили тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.