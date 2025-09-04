Зеленський про розміщення іноземних військ в Україні: розуміємо приблизну кількість

Під час сьогоднішньої зустрічі "коаліції рішучих" європейські лідери домовилися про розміщення своїх військ в Україні. Вже є розуміння щодо приблизної кількості солдатів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі.