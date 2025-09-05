RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Еще одна страна ЕС исключила отправку военных в Украину

Иллюстративное фото: Хорватия не будет отправлять войска в Украину (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Хорватия не планирует отправлять своих военных в Украину в рамках предоставления Киеву гарантий безопасности. Зато страна продолжит помогать Украине всем, что делала в прошлом - вооружением, финансированием и другим.

Об этом заявил министр обороны Хорватии Иван Анушич во время пресс-конференции в Загребе со словенским министром обороны Борутом Сайовичем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на HRT.

Анушич заявил, что Хорватия не планирует отправлять военных в Украину. Хорватская армия к этому не готова, а правительство не хочет делать такие шаги.

"В последние дни события развиваются очень быстро, и в некоторых решениях, принятых определенными странами-членами НАТО и "коалицией решительных", упоминается возможность отправки этих солдат. Хорватия не принимает в этом участия", - сказал министр.

Анушич при этом поспешил добавить, что Хорватия продолжит поддержку Украины, как делала и до этого.

"Во всем, в чем мы помогали до сих пор - политическая поддержка, помощь с оборудованием, оружием и финансовая помощь, все, что нужно", - заверил он.

 

Хорватия, отметим, 5 сентября объявила о том, что будет оказывать помощь Украине в рамках коалиции дронов. Страна присоединится к этой инициативе и сделает в нее существенный вклад.

Отправка иностранных войск в Украину

Напомним, 4 сентября по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран,"согласились направить войска в Украину, чтобы обеспечить поддержку украинской территории на следующий день после прекращения огня или установления мира".

Президент Владимир Зеленский отметил, что уже есть предварительное понимание по количеству солдат, а их присутствие будет охватывать небо, море и сушу.

