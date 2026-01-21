Ще одна країна ЄС розглядає запрошення Трампа приєднатися до Ради миру
Іспанія отримала запрошення від президента США Дональда Трампа приєднатися до так званої Ради миру, однак рішення щодо участі наразі не ухвалене.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на іспанське видання El País.
Як пише видання, у Ла-Монклоа - офіційній резиденції прем’єр-міністра Іспанії - зазначають, що уряд "ще не прийняв рішення" щодо участі в цій ініціативі.
За словами джерел, Мадрид проводить консультації з партнерами та союзниками, яких також запросили до Ради миру.
Проте у США вже дали зрозуміти, що негативно реагують на відмови долучатися до ініціативи. Зокрема, після того, як президент Франції Еммануель Макрон відмовився брати участь у зустрічі, Трамп пригрозив запровадити 200% мита на французьке вино та шампанське.
Видання також зазначає, що прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес скасував поїздку до Давосу через залізничну аварію в Адамузі.
Водночас він планує взяти участь у позачерговому засіданні Європейської ради, скликаному у відповідь на останні заяви Трампа, зокрема щодо можливого запровадження тарифів проти низки європейських країн на тлі суперечки навколо Гренландії.
Що відомо про Раду миру Трампа
Нагадаємо, 15 січня Дональд Трамп оголосив про плани створити так звану Раду миру, яка мала б опікуватися наглядом за післявоєнним управлінням Сектором Гази.
Згодом Трамп надіслав офіційні запрошення лідерам держав світу з пропозицією взяти участь у роботі Ради миру щодо Гази. Загалом такі запрошення отримали представники 49 країн, а також Європейська комісія.
Згідно з задумом Вашингтона, Рада миру матиме широкі повноваження, зокрема право вирішувати, хто входитиме до її складу. Країнам, які претендують на постійне місце, пропонують внести щонайменше 1 млрд доларів.
У списку запрошених є Україна і президент Володимир Зеленський вже підтвердив це.
Крім того, США запросили до участі російського диктатора Володимира Путіна та самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Пекін також підтвердив отримання запрошення.
За даними видання Financial Times, більшість країн Європейського Союзу відхилили запрошення Трампа увійти до Ради миру.
Ще повідомлялось, що Канада може увійти до Ради миру Дональда Трампа, але не готова платити 1 млрд доларів за участь у ній.