Зеленський підтвердив, що Україна запрошена до "Ради миру" Трампа

"Запрошення ми отримали, дипломати працюють над ним. Але Росія – наш ворог, Білорусь – їх союзник, складно уявити як ми з РФ можемо бути разом в тій, чи іншій раді", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що загалом це не стосується конкретно цієї ради, просто Росія – це про раду війни, і Білорусь наразі разом з ними.

"Скажу вам відверто, нам потрібно вижити. Ми боремося за свою незалежність, за свою свободу, за своє існування. В цій боротьбі нам потрібна будь-яка допомога. Ми вдячні Америці за допомогу. Президент Трамп відновив розвідку. Сьогодні ми бачимо знову масований удар", - додав глава держави.

За його словами, Україна має ракети до комплексів ППО Patriot. Не все працює ідеально, але вони приходять, завдяки ним Україна захищає своє небо.

"Поки що Америці не вистачило сил зупинити Путіна. Хоча на цьому дипломатичному шляху, скажу відверто, важливі документи готові. Вони будуть захищати нас в майбутньому і будуть відновлювати життя в Україні", - додав Зеленський.

Президент України також підкреслив, що у плані санкційної політики Київ хоче більшого. Але тим не менш танкери зупиняються Сполученимии Штатами і президентом Сполучених Штатів.

"Чи може Америка зробити більше? Може. І ми дуже цього хочемо. І ми вважаємо, що американці спроможні це зробити. Вони силу свою демонстрували не раз", - підсумував Зеленський.