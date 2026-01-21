ua en ru
Еще одна страна ЕС рассматривает приглашение Трампа присоединиться к Совету мира

Среда 21 января 2026 13:40
UA EN RU
Еще одна страна ЕС рассматривает приглашение Трампа присоединиться к Совету мира Фото: премьер-министр Испании Педро Санчес (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Испания получила приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к так называемому Совету мира, однако решение об участии пока не принято.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на испанское издание El País.

Как пишет издание, в Ла-Монклоа - официальной резиденции премьер-министра Испании - отмечают, что правительство "еще не приняло решение" относительно участия в этой инициативе.

По словам источников, Мадрид проводит консультации с партнерами и союзниками, которых также пригласили в Совет мира.

Однако в США уже дали понять, что негативно реагируют на отказы участвовать в инициативе. В частности, после того, как президент Франции Эммануэль Макрон отказался участвовать во встрече, Трамп пригрозил ввести 200% пошлины на французское вино и шампанское.

Издание также отмечает, что премьер-министр Испании Педро Санчес отменил поездку в Давос из-за железнодорожной аварии в Адамузе.

В то же время он планирует принять участие во внеочередном заседании Европейского совета, созванном в ответ на последние заявления Трампа, в частности относительно возможного введения тарифов против ряда европейских стран на фоне спора вокруг Гренландии.

Что известно о Совете мира Трампа

Напомним, 15 января Дональд Трамп объявил о планах создать так называемый Совет мира, который должен был бы заниматься надзором за послевоенным управлением Сектором Газа.

Впоследствии Трамп направил официальные приглашения лидерам государств мира с предложением принять участие в работе Совета мира по Газе. В целом такие приглашения получили представители 49 стран, а также Европейская комиссия.

Согласно замыслу Вашингтона, Совет мира будет иметь широкие полномочия, в частности право решать, кто будет входить в его состав. Странам, претендующим на постоянное место, предлагают внести не менее 1 млрд долларов.

В списке приглашенных есть Украина и президент Владимир Зеленский уже подтвердил это.

Кроме того, США пригласили к участию российского диктатора Владимира Путина и самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко. Пекин также подтвердил получение приглашения.

По данным издания Financial Times, большинство стран Европейского Союза отклонили приглашение Трампа войти в Совет мира.

Еще сообщалось, что Канада может войти в Совет мира Дональда Трампа, но не готова платить 1 млрд долларов за участие в нем.

