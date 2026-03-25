Ще одна європейська країна долучилась до створення спецтрибуналу для РФ

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард підтвердила намір країни долучитися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Стенергард в соцмережі Х.

За її словами, Швеція підтвердила готовність приєднатися до відповідної угоди, що стане ще одним кроком на шляху до запуску міжнародного механізму правосуддя.

"Це ще один крок на шляху до створення трибуналу, засновником якого стане Швеція. Ми маємо забезпечити притягнення до відповідальності за російські злочини проти України", - наголосила вона.

Нагадаємо, 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Його мета - притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії за розв’язання війни. Ініціативу підтримали країни ЄС, США, Литва, Естонія, Велика Британія та сам Європейський Союз.