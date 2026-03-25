Еще одна европейская страна присоединилась к созданию спецтрибунала для РФ
Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подтвердила намерение страны присоединиться к соглашению о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стенергард в соцсети Х.
По ее словам, Швеция подтвердила готовность присоединиться к соответствующему соглашению, что станет еще одним шагом на пути к запуску международного механизма правосудия.
"Это еще один шаг на пути к созданию трибунала, учредителем которого станет Швеция. Мы должны обеспечить привлечение к ответственности за российские преступления против Украины", - подчеркнула она.
Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ
Напомним, 25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.
Его цель - привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России за развязывание войны. Инициативу поддержали страны ЕС, США, Литва, Эстония, Великобритания и сам Европейский Союз.
Трибунал будет иметь статус международного органа. Его работа будет базироваться на статье 8 bis Римского статута Международного уголовного суда, а также на положениях резолюции Генассамблеи ООН №3314.
Ожидается, что суд сможет принимать решения даже при отсутствии обвиняемых - в частности в отношении политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.