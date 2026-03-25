Еще одна европейская страна присоединилась к созданию спецтрибунала для РФ

22:46 25.03.2026 Ср
Стокгольм подтвердил участие в создании механизма наказания за агрессию РФ
aimg Мария Науменко
Еще одна европейская страна присоединилась к созданию спецтрибунала для РФ Фото: флаг Швеции (Getty Images)

Министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард подтвердила намерение страны присоединиться к соглашению о создании спецтрибунала по преступлению агрессии РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Стенергард в соцсети Х.

По ее словам, Швеция подтвердила готовность присоединиться к соответствующему соглашению, что станет еще одним шагом на пути к запуску международного механизма правосудия.

"Это еще один шаг на пути к созданию трибунала, учредителем которого станет Швеция. Мы должны обеспечить привлечение к ответственности за российские преступления против Украины", - подчеркнула она.

Спецтрибунал по преступлению агрессии РФ

Напомним, 25 июня 2025 года Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии против Украины.

Его цель - привлечь к ответственности высшее военно-политическое руководство России за развязывание войны. Инициативу поддержали страны ЕС, США, Литва, Эстония, Великобритания и сам Европейский Союз.

Трибунал будет иметь статус международного органа. Его работа будет базироваться на статье 8 bis Римского статута Международного уголовного суда, а также на положениях резолюции Генассамблеи ООН №3314.

Ожидается, что суд сможет принимать решения даже при отсутствии обвиняемых - в частности в отношении политического и военного руководства России, а потенциально также Беларуси и КНДР.

РФ готовит операцию против украинских систем водоснабжения, - Зеленский
