Естонія долучається до створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Естонія 23 березня офіційно приєдналася до Розширеної часткової угоди про Управлінський комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ Естонії.

Підписання документа підтверджує участь країни у створенні міжнародного механізму, який має забезпечити розслідування та притягнення до відповідальності за розв’язання війни.

"Цим кроком ми наближаємося до створення спеціального трибуналу та забезпечення його повноцінного функціонування, - наголосили у відомстві. - Відповідальність має значення. Безкарність не переможе".

Нагадаємо, 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України.

Його мета - притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво Росії за розв’язання війни. Ініціативу підтримали країни ЄС, США, Литва, Велика Британія та Європейський Союз.