Литва приєднується до Спецтрибуналу щодо російської агресії проти України

Сьогодні, 27 листопада, Литва заявила про намір приєднатися до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське МЗС в соцмережі Х .

"Литва повідомила Раду Європи про свій намір приєднатися до Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України, ставши першою державою після України, яка це зробила", - йдеться у заяві.

Cпецтрибунал щодо злочинів РФ

Нагадаємо, 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України.

Головна мета Спецтрибуналу - притягнути до відповідальності вище військово-політичне керівництво РФ за розв’язання війни проти України. Ініціатива була підтримана низкою держав ЄС, США та Британією, а також самим Євросоюзом.

Спеціальний трибунал проти Росії матиме статус міжнародного органу, а не гібридної чи національної інституції. Його основу становить стаття 8 bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду, доповнена критеріями загарбницької війни з резолюції 3314 Генасамблеї ООН.

Передбачається, що трибунал зможе ухвалювати вироки навіть без присутності обвинувачених, зокрема - проти політичного та військового керівництва Росії, а потенційно також Білорусі та КНДР.