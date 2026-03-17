Швеція виділила Україні ще 56 млн євро: на що спрямують кошти

Посольство Швеції в Україні повідомило про нове рішення уряду країни направити 56 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Кошти призначені для відновлення пошкодженої інфраструктури та зміцнення стійкості енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію посольства Швеції в Україні в мережі Facebook.

У дипломатичному представництві уточнили, що після цього рішення загальний внесок Стокгольма у фонд перевищив 259 мільйонів євро.

Кошти спрямують на відновлення інфраструктури

У посольстві зазначили, що виділене фінансування буде використано для відновлення об'єктів енергетичної інфраструктури, які було пошкоджено внаслідок атак.

Крім того, кошти допоможуть посилити стійкість енергосистеми та підготувати її до наступного опалювального сезону.

Підтримка на тлі атак на енергетику

У дипломатичному відомстві підкреслили, що допомога спрямована на зміцнення енергетичної безпеки країни в умовах постійних ударів по критичній інфраструктурі.

У посольстві заявили, що Україна разом із партнерами продовжує відновлювати важливі об'єкти, готується до наступної зими і працює над тим, щоб енергосистема залишалася стійкою навіть в умовах регулярних обстрілів і атак.