Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Ще один союзник Ірану долучився до війни: по Ізраїлю полетіли ракети

10:52 28.03.2026 Сб
1 хв
Угруповання пов’язало свій удар із бойовими діями в Ірані, Лівані та Іраку
aimg Марія Науменко
Фото: єменські хусити (Getty Images)

Підтримувані Іраном єменські хусити заявили про першу атаку на Ізраїль від початку війни на Близькому Сході. На тлі нових обстрілів це може означати, що конфлікт виходить за межі прямого протистояння Ірану, США та Ізраїлю.

Таким чином угруповання фактично заявило про свій вступ у конфлікт, що підвищує ризик його подальшого розширення на Близькому Сході.

Раніше Ізраїль повідомив, що працював над перехопленням ракети, випущеної з території Ємену.

Також хусити заявили, що продовжуватимуть свої операції доти, доки, за їхніми словами, не припиниться "агресія" на всіх фронтах.

Нагадаємо, 25 березня Іран завдав удару по півночі Ізраїлю: балістична ракета впала поблизу міста Хадера, неподалік найбільшої електростанції країни.

Сама інфраструктура не постраждала, однак під час окремого обстрілу двоє чоловіків зазнали осколкових поранень.

Більше по темі:
ІзраїльЄменІранБлизький Схід