Іран намагався знищити найбільшу електростанцію Ізраїлю

18:41 25.03.2026 Ср
Іран лише за одну ніч чотири рази атакував Ізраїль ракетами
aimg Олена Чупровська
Іран намагався знищити найбільшу електростанцію Ізраїлю Фото: Іран намагався занурити Ізраїль в темряву (Getty Images)

Вранці 25 березня іранська балістична ракета впала поблизу прибережного міста Хадера на півночі Ізраїлю. Удар було спрямовано на найбільшу електростанцію в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Сирени лунали по всьому центральному Ізраїлю та частині півночі. Як пишуть ЗМІ, удар, ймовірно, був спрямований на найбільшу електростанцію Ізраїлю - Орот Рабін у Хадері.

Подробиці удару

Ракета впала на відкритій місцевості - жертв немає. Ізраїльська електрична корпорація підтвердила: інфраструктура не постраждала.

Двоє чоловіків середнього віку отримали поранення від осколків під час окремого обстрілу - їм надали допомогу.

Іран заздалегідь публікував інфографіку з переліком цілей в Ізраїлі - серед них Орот Рабін та друга за величиною електростанція Рутенберг.

Після іранських ударів "Хезболла" обстріляла північ Ізраїлю. Уламки касетного боєприпасу впали в житловому районі Кір'ят-Шмона.

Ізраїль відповідає

ВПС Ізраїлю знищили єдиний іранський об'єкт з розробки підводних човнів в Ісфахані. З початку війни 28 лютого по Ірану скинуто понад 15 000 бомб.

Уряд Ізраїлю дозволив призвати до 400 000 резервістів - це не конкретна цифра, а максимальна "стеля гнучкості" для армії.

Нагадаємо, США передали Ірану мирний план. Один з центральних його пунктів - передача під міжнародний контроль 440 кілограмів високозбагаченого урану, що знаходиться на території Ірану.

В той же час посол США розкрив стратегію Трампа у війні з Іраном. Він хоче гарантувати, що має варіанти у протистоянні.

"Є певні труднощі": Арахамія анонсував нові формати роботи Ради
