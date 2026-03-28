Еще один союзник Ирана присоединился к войне: по Израилю полетели ракеты

10:52 28.03.2026 Сб
1 мин
Группировка связала свой удар с боевыми действиями в Иране, Ливане и Ираке
aimg Мария Науменко
Фото: йеменские хуситы (Getty Images)

Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы заявили о первой атаке на Израиль с начала войны на Ближнем Востоке. На фоне новых обстрелов это может означать, что конфликт выходит за пределы прямого противостояния Ирана, США и Израиля.

Таким образом группировка фактически заявила о своем вступлении в конфликт, что повышает риск его дальнейшего расширения на Ближнем Востоке.

Ранее Израиль сообщил, что работал над перехватом ракеты, выпущенной с территории Йемена.

Ранее Израиль сообщил, что работал над перехватом ракеты, выпущенной с территории Йемена.

Также хуситы заявили, что будут продолжать свои операции до тех пор, пока, по их словам, не прекратится "агрессия" на всех фронтах.

Напомним, 25 марта Иран нанес удар по северу Израиля: баллистическая ракета упала вблизи города Хадера, недалеко от крупнейшей электростанции страны.

Сама инфраструктура не пострадала, однако во время отдельного обстрела двое мужчин получили осколочные ранения.

Больше по теме:
ИзраильЙеменИранБлижний восток