Ще один нардеп екс-ОПЗЖ написав заяву на складання мандату

Народний депутат Олег Волошин, який входив до колишньої фракції ОПЗЖ, написав заяву на складання мандату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар колишнього співголови партії ОПЗЖ Юрія Бойко "Суспільному".
Бойко також підтвердив, що заяви на складання мандатів народних депутатів написали Наталія Королевська та її чоловік Юрій Солод.
Зазначимо, що джерело РБК-Україна у Верховній Раді повідомило, що ці депутати написали заяви на складання мандату, але вони ще не надійшли до парламенту.
До того ж, джерела РБК-Україна допускали, що вищезазначені депутати та ще кілька народних обранців можуть втратити мандати через подвійне громадянство.
Як повідомлялося раніше, Рада позбавила мандатів Медведчука, Деркача, Кузьміна, Тараса та Рабіновича через наявність у них громадянств інших країн.
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