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Нардеп Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів, - джерело

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Київ, Неділя 29 січня 2023 12:24
Нардеп Королевська з чоловіком написали заяви на складання мандатів, - джерело Фото: Наталія Королевска (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

Наталія Королевська написала заяву на складання мандату народного депутата. Також відповідну заяву написав і її чоловік Юрій Солод.

Про це РБК-Україна повідомило джерело у Верховній раді.

"Заяви до Верховної ради ще не надходили, але, за нашою інформацією, вони їх написали", - розповіло виданню джерело.

Зазначимо, раніше ми писали про те, що в Раді можуть позбавити мандатів депутатів екс-ОПЗЖ через подвійне громадянство. В списку були народні обранці, які, до того ж проживають за межами України, серед них - Наталія Королевська та її чоловік, депутат Юрій Солод.

Цікаво, що зовсім нещодавно Королевська та Солод, які були нардепами фракції ОПЗЖ, стали фігурантами "Батальйону Дубай", розслідування, яке провели журналісти УП.

За даними ЗМІ, після початку повномасштабної війни Королевська з чоловіком перебралася до Дубая, таким чином пропустивши всі засідання парламенту з 25 лютого.

Нагадаємо, що до цього Верховна рада 13 січня своїм рішенням позбавила депутатського мандату зрадника України та кума Путіна Віктора Медведчука, а також Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна.

Примітним є те, що голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія після цього заявив про подальші очищення Ради від проросійських політиків та анонсував, що позбавлень мандатів буде ще більше.

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