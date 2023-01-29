Еще один нардеп экс-ОПЗЖ написал заявление на сложение мандата

Бойко также подтвердил, что заявления на сложение мандатов народных депутатов написали Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод.

Отметим, что источник РБК-Украина в Верховной Раде сообщил, что эти депутаты написали заявления на сложение мандата, но они еще не поступили в парламент.

К тому же источники РБК-Украина допускали, что вышеупомянутые депутаты и еще несколько народных избранников могут потерять мандаты из-за двойного гражданства.

Как сообщалось ранее, Рада лишила мандатов Медведчука, Деркача, Кузьмина, Тараса и Рабиновича из-за наличия у них гражданств других стран.

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