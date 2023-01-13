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Рада позбавила депутатських мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна

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Київ, П'ятниця 13 січня 2023 13:46
Рада позбавила депутатських мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна Фото: Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада 13 січня своїм рішенням позбавила депутатського мандату зрадника України Віктора Медведчука. Також до списку потрапили Тарас Козак, Андрій Деркач та Ренат Кузьмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

Як проголосував парламент

За інформацією нардепа, через втрату громадянства у Верховній раді парламентарі проголосували конституційною більшістю за позбавлення мандатів тепер вже екс-депутатів таким чином:

  • Віктор Медведчук - 320 голосів "За" (на фото голосування за це питання)
  • Тарас Козак - 317 голосів "За"
  • Андрій Деркач - 314 голосів "За"
  • Рінат Кузьмін - 319 голосів "За"

Також Рада позбавила мандату Андрія Аксьонова.

Фото: Рада позбавила депутатських мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна (t.me/yzheleznyak)

Зазначимо, що Віктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмін входили до фракції ОПЗЖ), а Андрій Деркач був позафракційним нардепом.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна 10 січня.

Кузьмін і Деркач наразі перебувають в розшуку за підозрою в державній зраді, Козак же покинув Україну до початку повномасштабного вторгнення РФ, а кума Путіна Медведчука після затримання віддали Росії в рамках обміну полоненими.

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