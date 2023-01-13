Рада позбавила депутатських мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна
Верховна рада 13 січня своїм рішенням позбавила депутатського мандату зрадника України Віктора Медведчука. Також до списку потрапили Тарас Козак, Андрій Деркач та Ренат Кузьмін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.
Як проголосував парламент
За інформацією нардепа, через втрату громадянства у Верховній раді парламентарі проголосували конституційною більшістю за позбавлення мандатів тепер вже екс-депутатів таким чином:
- Віктор Медведчук - 320 голосів "За" (на фото голосування за це питання)
- Тарас Козак - 317 голосів "За"
- Андрій Деркач - 314 голосів "За"
- Рінат Кузьмін - 319 голосів "За"
Також Рада позбавила мандату Андрія Аксьонова.
Фото: Рада позбавила депутатських мандатів Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна (t.me/yzheleznyak)
Зазначимо, що Віктор Медведчук, Тарас Козак, Ренат Кузьмін входили до фракції ОПЗЖ), а Андрій Деркач був позафракційним нардепом.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський позбавив українського громадянства Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна 10 січня.
Кузьмін і Деркач наразі перебувають в розшуку за підозрою в державній зраді, Козак же покинув Україну до початку повномасштабного вторгнення РФ, а кума Путіна Медведчука після затримання віддали Росії в рамках обміну полоненими.
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