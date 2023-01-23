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В Раді можуть позбавити мандатів депутатів екс-ОПЗЖ через подвійне громадянство

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Понеділок 23 січня 2023 14:12
В Раді можуть позбавити мандатів депутатів екс-ОПЗЖ через подвійне громадянство Фото: в Раді можуть позбавити мандатів депутатів екс-ОПЗЖ через подвійне громадянство (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Мілан Лєліч

Кілька депутатів колишньої ОПЗЖ мають російське громадянство, що є передумовою для позбавлення мандатів.

Про це РБК-Україна повідомило кілька джерел у правоохоронних органах та парламенті.

За словами співрозмовників, мова йде про депутатів, які до того ж проживають за межами України. Зокрема, це Наталія Королевська та її чоловік, депутат Юрій Солод, а також Олег Волошин і Олександр Пономарьов.

Крім того, один з депутатів з так званої малої фракції "Слуга народу" повідомив про можливість позбавлення мандатів ще двох колишніх членів ОПЗЖ - Вадима Столара та Ігоря Абрамовича. Втім, процедура, за якою це може відбутися, ще обговорюється.

"Ці двоє - Столар та Абрамович - в умовному лонг-листі. У будь-якому разі наступні пленарні засідання Ради відбудуться на початку лютого, тому є час", - сказав співрозмовник.

При цьому співрозмовники РБК-Україна не змогли спростувати або підтвердити інформацію про наявність паспортів інших країн у Столара та Абрамовича.

Нагадаємо, раніше Рада позбавила мандатів Віктора Медведчука, Андрія Деркача, Рената Кузьміна, Тараса Козака та Вадима Рабіновича через наявність у них громадянств інших країн. Окрім Рабіновича, який має громадянство Ізраїля, інші згадані особи виявились власниками російських паспортів.

До цього цих проросійських політиків президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства.

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