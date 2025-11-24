"Ще є над чим працювати": Зеленський про результати переговорів у Женеві

"Сьогодні наша делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами, і тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним", - зазначив лідер країни.

Він зауважив, що наразі мирний план США містить вже не 28 пунктів, і, за словами президента, в ньому враховано "багато правильного".

"Ще є зараз над чим попрацювати всім разом - дуже непросто, - щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно", - наголосив Зеленський.

За його словами, він заслухав сьогодні доповідь по новому драфту кроків, і додав, що "чутливі речі, сенситивні" він обговорить з американським президентом Дональдом Трампом.

"Україна ніколи не буде перепоною для миру - це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко", - підкреслив лідер країни.

Зеленський зауважив, що Росія зацікавлена у тому, щоб "збити цей шанс на домовленість" і продовжити війну.

"Ми бачимо, які інтереси переплетені й хто дуже старається послабити нашу позицію - позицію України, вкидає дезінформацію, залякує наших людей. Протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни", - зазначив президент.

Лідер країни наголосив, що ключовими рамками перемовин є інтереси України і захист українців.