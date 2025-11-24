"Ще є над чим працювати": Зеленський про результати переговорів у Женеві

Український президент Володимир Зеленський ввечері в понеділок, 24 листопада, розповів про результаті переговорів у Женеві. Він наголосив, що у мирному плані враховано "багато правильного", але фінальний документ вимагає роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Володимира Зеленського.
"Сьогодні наша делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами, і тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним", - зазначив лідер країни.
Він зауважив, що наразі мирний план США містить вже не 28 пунктів, і, за словами президента, в ньому враховано "багато правильного".
"Ще є зараз над чим попрацювати всім разом - дуже непросто, - щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно. І ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати й американська сторона налаштована конструктивно", - наголосив Зеленський.
За його словами, він заслухав сьогодні доповідь по новому драфту кроків, і додав, що "чутливі речі, сенситивні" він обговорить з американським президентом Дональдом Трампом.
"Україна ніколи не буде перепоною для миру - це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко", - підкреслив лідер країни.
Зеленський зауважив, що Росія зацікавлена у тому, щоб "збити цей шанс на домовленість" і продовжити війну.
"Ми бачимо, які інтереси переплетені й хто дуже старається послабити нашу позицію - позицію України, вкидає дезінформацію, залякує наших людей. Протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни", - зазначив президент.
Лідер країни наголосив, що ключовими рамками перемовин є інтереси України і захист українців.
У неділю, 23 листопада українські чиновники зустрілися з американськими в Женеві для обговорення мирного плану США. Президент України Володимир Зеленський розповів, що команда президента США Дональда Трампа починає чути Україну.
Марко Рубіо повідомив, що це була дуже продуктивна зустріч. За словами керівника делегації України Андрія Єрмака, зустріч була дуже хорошою.
Сьогодні, 24 листопада, видання Financial Times написало, що мирний план США було урізано майже на третину. Наразі у документі замість початкових 28 пунктів залишилось 19.
РБК-Україна раніше писало із посиланням на джерела, що в оновленому варіанті мирного плану не має залишитися обмеження на чисельність ЗСУ. Крім того, буде вилучено пункт про амністію за скоєні злочини під час повномасштабної війни в Україні.
Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що особливо чутливі питання обговорюватимуть особисто президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп.