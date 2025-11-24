"Еще есть над чем работать": Зеленский о результатах переговоров в Женеве

"Сегодня наша делегация вернулась из Женевы после переговоров с американской стороной и европейскими партнерами, и теперь перечень необходимых шагов для окончания войны может стать работоспособным", - отметил лидер страны.

Он отметил, что сейчас мирный план США содержит уже не 28 пунктов, и, по словам президента, в нем учтено "много правильного".

"Еще есть сейчас над чем поработать всем вместе - очень непросто, - чтобы сделать финальный документ, и надо сделать все достойно. И мы ценим, что большинство мира готово нам помогать и американская сторона настроена конструктивно", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, он заслушал сегодня доклад по новому драфту шагов, и добавил, что "чувствительные вещи, сенситивные" он обсудит с американским президентом Дональдом Трампом.

"Украина никогда не будет преградой для мира - это наш принцип, общий принцип, и миллионы украинцев рассчитывают и заслуживают достойного мира. Все для этого сделаем, мы готовы работать максимально быстро", - подчеркнул лидер страны.

Зеленский отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы "сбить этот шанс на договоренность" и продолжить войну.

"Мы видим, какие интересы переплетены и кто очень старается ослабить нашу позицию - позицию Украины, вбрасывает дезинформацию, запугивает наших людей. Противодействуем каждой такой попытке сбить окончание войны", - отметил президент.

Лидер страны подчеркнул, что ключевыми рамками переговоров являются интересы Украины и защита украинцев.