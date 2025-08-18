ua en ru
Пн, 18 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Шаурма без шкоди для фігури: ідеальний рецепт для всіх

Понеділок 18 серпня 2025 12:15
UA EN RU
Шаурма без шкоди для фігури: ідеальний рецепт для всіх Рецепт смачної шаурми, яка не шкодить фігурі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Алекс Міль

Шаурма без шкоди для фігури - це реально! Новий рецепт допоможе насолодитися соковитою стравою і водночас подбати про своє здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.

Рецепт дієтичної шаурми

На дві шаурми знадобляться такі інгредієнти:

  • лаваш - 2 шт.
  • пекінська капуста - 80
  • помідори - 60 г
  • морква - 50 г
  • кукурудза - 50 г
  • моцарела - 30 г
  • куряче філе - 400 г
  • олія - 3 г
  • сіль, перець, паприка, спеції до курки
  • сметана - 3 ст.л
  • зерниста гірчиця - 1 ч.л
  • соєвий соус - 3 ч.л
  • часник - 2 зубчики часник

Загальний час приготування - 30 хв, вага - 400 г однієї.

У 100 г продукту:

  • калорій - 142
  • білка - 15 г
  • жиру - 4,9 г
  • вуглеводів - 9,3 г

Спосіб приготування

Спочатку беремо філе, злегка збризніть олією, додаємо спеції і гарно вимішуємо. Випікайте в духовці чи мультипечі.

Для соусу в тарілку влийте сметану, додайте гірчицю, давлений часник, сіль, перець, паприку, соєвий соус і розмішайте.

Наріжте капусту, до неї натріть моркву, додайте кукурудзу і помідор та вимішайте. М’ясо наріжте дрібними шматочками.

Лаваш змастіть соусом, викладіть м’ясо, салат, змастіть ще трішки соусом, натріть моцарели та скрутіть.

Шаурма без шкоди для фігури: ідеальний рецепт для всіхПриготування дієтичної шаурми (фото: кадр з відео)

Обсмажуємо на грилі чи сковороді до рум’яності.

Шаурма без шкоди для фігури: ідеальний рецепт для всіхРецепт дієтичної шаурми (фото: кадр з відео)

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
шаурма Рецепти
Новини
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Це бравада, що Росія зможе воювати ще роками, - Сирський
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія