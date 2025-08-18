Шаурма без шкоди для фігури: ідеальний рецепт для всіх
Шаурма без шкоди для фігури - це реально! Новий рецепт допоможе насолодитися соковитою стравою і водночас подбати про своє здоров’я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля.
Рецепт дієтичної шаурми
На дві шаурми знадобляться такі інгредієнти:
- лаваш - 2 шт.
- пекінська капуста - 80
- помідори - 60 г
- морква - 50 г
- кукурудза - 50 г
- моцарела - 30 г
- куряче філе - 400 г
- олія - 3 г
- сіль, перець, паприка, спеції до курки
- сметана - 3 ст.л
- зерниста гірчиця - 1 ч.л
- соєвий соус - 3 ч.л
- часник - 2 зубчики часник
Загальний час приготування - 30 хв, вага - 400 г однієї.
У 100 г продукту:
- калорій - 142
- білка - 15 г
- жиру - 4,9 г
- вуглеводів - 9,3 г
Спосіб приготування
Спочатку беремо філе, злегка збризніть олією, додаємо спеції і гарно вимішуємо. Випікайте в духовці чи мультипечі.
Для соусу в тарілку влийте сметану, додайте гірчицю, давлений часник, сіль, перець, паприку, соєвий соус і розмішайте.
Наріжте капусту, до неї натріть моркву, додайте кукурудзу і помідор та вимішайте. М’ясо наріжте дрібними шматочками.
Лаваш змастіть соусом, викладіть м’ясо, салат, змастіть ще трішки соусом, натріть моцарели та скрутіть.
Приготування дієтичної шаурми (фото: кадр з відео)
Обсмажуємо на грилі чи сковороді до рум’яності.
Рецепт дієтичної шаурми (фото: кадр з відео)
