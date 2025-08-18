Шаурма без шкоди для фігури: ідеальний рецепт для всіх

Шаурма без шкоди для фігури - це реально! Новий рецепт допоможе насолодитися соковитою стравою і водночас подбати про своє здоров’я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку фудблогера Алекса Міля .

Рецепт дієтичної шаурми

На дві шаурми знадобляться такі інгредієнти:

лаваш - 2 шт.

пекінська капуста - 80

помідори - 60 г

морква - 50 г

кукурудза - 50 г

моцарела - 30 г

куряче філе - 400 г

олія - 3 г

сіль, перець, паприка, спеції до курки

сметана - 3 ст.л

зерниста гірчиця - 1 ч.л

соєвий соус - 3 ч.л

часник - 2 зубчики часник

Загальний час приготування - 30 хв, вага - 400 г однієї.

У 100 г продукту:

калорій - 142

білка - 15 г

жиру - 4,9 г

вуглеводів - 9,3 г

Спосіб приготування

Спочатку беремо філе, злегка збризніть олією, додаємо спеції і гарно вимішуємо. Випікайте в духовці чи мультипечі.

Для соусу в тарілку влийте сметану, додайте гірчицю, давлений часник, сіль, перець, паприку, соєвий соус і розмішайте.

Наріжте капусту, до неї натріть моркву, додайте кукурудзу і помідор та вимішайте. М’ясо наріжте дрібними шматочками.

Лаваш змастіть соусом, викладіть м’ясо, салат, змастіть ще трішки соусом, натріть моцарели та скрутіть.

Приготування дієтичної шаурми (фото: кадр з відео)

Обсмажуємо на грилі чи сковороді до рум’яності.

Рецепт дієтичної шаурми (фото: кадр з відео)