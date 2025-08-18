Шаурма без вреда для фигуры: идеальный рецепт для всех
Шаурма без вреда для фигуры - это реально! Новый рецепт поможет насладиться сочным блюдом и одновременно позаботиться о своем здоровье.
Рецепт диетической шаурмы
На две шаурмы понадобятся такие ингредиенты:
- лаваш - 2 шт.
- пекинская капуста - 80
- помидоры - 60 г
- морковь - 50 г
- кукуруза - 50 г
- моцарелла - 30 г
- куриное филе - 400 г
- растительное масло - 3 г
- соль, перец, паприка, специи к курице
- сметана - 3 ст.л
- зернистая горчица - 1 ч.л
- соевый соус - 3 ч.л
- чеснок - 2 зубчика чеснок
Общее время приготовления - 30 мин, вес - 400 г одной.
В 100 г продукта:
- калорий - 142
- белка - 15 г
- жира - 4,9 г
- углеводов - 9,3 г
Способ приготовления
Сначала берем филе, слегка сбрызните маслом, добавляем специи и хорошо вымешиваем. Выпекайте в духовке или мультипечи.
Для соуса в тарелку влейте сметану, добавьте горчицу, давленый чеснок, соль, перец, паприку, соевый соус и размешайте.
Нарежьте капусту, к ней натрите морковь, добавьте кукурузу и помидор и вымешайте. Мясо нарежьте мелкими кусочками.
Лаваш смажьте соусом, выложите мясо, салат, смажьте еще немного соусом, натрите моцареллы и сверните.
Приготовление диетической шаурмы (фото: кадр из видео)
Обжариваем на гриле или сковороде до румяности.
Рецепт диетической шаурмы (фото: кадр из видео)
