ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Шаурма без вреда для фигуры: идеальный рецепт для всех

Понедельник 18 августа 2025 12:15
UA EN RU
Шаурма без вреда для фигуры: идеальный рецепт для всех Рецепт вкусной шаурмы, которая не вредит фигуре (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Алекс Миль

Шаурма без вреда для фигуры - это реально! Новый рецепт поможет насладиться сочным блюдом и одновременно позаботиться о своем здоровье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Алекса Миля.

Рецепт диетической шаурмы

На две шаурмы понадобятся такие ингредиенты:

  • лаваш - 2 шт.
  • пекинская капуста - 80
  • помидоры - 60 г
  • морковь - 50 г
  • кукуруза - 50 г
  • моцарелла - 30 г
  • куриное филе - 400 г
  • растительное масло - 3 г
  • соль, перец, паприка, специи к курице
  • сметана - 3 ст.л
  • зернистая горчица - 1 ч.л
  • соевый соус - 3 ч.л
  • чеснок - 2 зубчика чеснок

Общее время приготовления - 30 мин, вес - 400 г одной.

В 100 г продукта:

  • калорий - 142
  • белка - 15 г
  • жира - 4,9 г
  • углеводов - 9,3 г

Способ приготовления

Сначала берем филе, слегка сбрызните маслом, добавляем специи и хорошо вымешиваем. Выпекайте в духовке или мультипечи.

Для соуса в тарелку влейте сметану, добавьте горчицу, давленый чеснок, соль, перец, паприку, соевый соус и размешайте.

Нарежьте капусту, к ней натрите морковь, добавьте кукурузу и помидор и вымешайте. Мясо нарежьте мелкими кусочками.

Лаваш смажьте соусом, выложите мясо, салат, смажьте еще немного соусом, натрите моцареллы и сверните.

Шаурма без вреда для фигуры: идеальный рецепт для всехПриготовление диетической шаурмы (фото: кадр из видео)

Обжариваем на гриле или сковороде до румяности.

Шаурма без вреда для фигуры: идеальный рецепт для всехРецепт диетической шаурмы (фото: кадр из видео)

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
шаурма Рецепты
Новости
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Это бравада, что Россия сможет воевать еще годами, - Сырский
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия