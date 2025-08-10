ua en ru
Найкращий рецепт кетчупу на зиму: виходить смачніший за магазинний

Неділя 10 серпня 2025 14:05
Найкращий рецепт кетчупу на зиму: виходить смачніший за магазинний Рецепт домашнього кетчупу на зиму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Забудьте про магазинні соуси з консервантами, адже можна приготувати справжній, насичений смаком домашній кетчуп. Він виходить густим, ароматним і з легким пікантним післясмаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Смаколики Юлі".

Рецепт домашнього кетчупу

Інгредієнти:

  • помідори - 6 кг
  • яблука - 1 кг (кислі)
  • цибуля - 500 г
  • перець чилі - 2-6 шт.
  • цукор - 550 г
  • сіль - 2,5 ст.л
  • часник - 2 головки
  • кориця - пів ч.л
  • солодка паприка - 1-2 ст. л
  • чорний перець - 1 ч. л
  • гвоздика - 10 шт.
  • оцет 9% - 50 г

В результаті вийде 5 л кетчупу.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно помити помідори, яблука, цибуля та перець. Помідори занурте у кип'яток, щоб зняти шкірку та видалити серединку. Розріжте їх на 4 частини та покладіть у велику каструлю.

Цибулю та яблука наріжте досить великими шматочками, оскільки все буде варитись та збиватись блендером. Перець чилі додавайте у каструлю разом з насінням.

Найкращий рецепт кетчупу на зиму: виходить смачніший за магазиннийПриготування домашнього кетчупу (фото: кадр з відео)

Каструлю поставте на вогонь та варіть 30-40 хв. Далі масу збийте блендером до однорідної консистенції. Після цього кетчуп потрібно ще проварити 20 хв.

Найкращий рецепт кетчупу на зиму: виходить смачніший за магазинний

Найкращий рецепт кетчупу на зиму: виходить смачніший за магазиннийПриготування домашнього кетчупу (фото: кадр з відео)

Гвоздику заверніть у марлю, занурте у масу і додайте решту спецій разом з перемеленим часником. Масу залишіть варитись ще 30 хв і додайте оцет.

В кінці гвоздику вийміть і перелийте кетчуп у стерилізовані банки.

Найкращий рецепт кетчупу на зиму: виходить смачніший за магазиннийДомашній кетчуп (фото: кадр з відео)

