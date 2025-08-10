Найкращий рецепт кетчупу на зиму: виходить смачніший за магазинний
Забудьте про магазинні соуси з консервантами, адже можна приготувати справжній, насичений смаком домашній кетчуп. Він виходить густим, ароматним і з легким пікантним післясмаком.
Рецепт домашнього кетчупу
Інгредієнти:
- помідори - 6 кг
- яблука - 1 кг (кислі)
- цибуля - 500 г
- перець чилі - 2-6 шт.
- цукор - 550 г
- сіль - 2,5 ст.л
- часник - 2 головки
- кориця - пів ч.л
- солодка паприка - 1-2 ст. л
- чорний перець - 1 ч. л
- гвоздика - 10 шт.
- оцет 9% - 50 г
В результаті вийде 5 л кетчупу.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно помити помідори, яблука, цибуля та перець. Помідори занурте у кип'яток, щоб зняти шкірку та видалити серединку. Розріжте їх на 4 частини та покладіть у велику каструлю.
Цибулю та яблука наріжте досить великими шматочками, оскільки все буде варитись та збиватись блендером. Перець чилі додавайте у каструлю разом з насінням.
Приготування домашнього кетчупу (фото: кадр з відео)
Каструлю поставте на вогонь та варіть 30-40 хв. Далі масу збийте блендером до однорідної консистенції. Після цього кетчуп потрібно ще проварити 20 хв.
Приготування домашнього кетчупу (фото: кадр з відео)
Гвоздику заверніть у марлю, занурте у масу і додайте решту спецій разом з перемеленим часником. Масу залишіть варитись ще 30 хв і додайте оцет.
В кінці гвоздику вийміть і перелийте кетчуп у стерилізовані банки.
Домашній кетчуп (фото: кадр з відео)
