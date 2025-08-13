Топ-5 салатів з помідорів, які варто приготувати до кінця літа (фото)
Влітку в сезон свіжих помідорів потрібно встигнути приготувати корисні та смачні салати. У них поєднуються вітаміни, свіжість і яскраві аромати літа - ідеально для підтримки здоров’я і легких літніх вечерь.
Салат з маринованих помідорів чері
Інгредієнти:
- мариновані помідори чері - 300 г
- червона цибуля - 1 шт.
- зелень (петрушка, кріп, базилік) - за смаком
- оливкова олія - 2-3 ст. л
- лимонний сік або оцет (яблучний або винний) - 1 ст. л
- часник - 1 зубчик (за бажанням)
- сіль, чорний перець - за смаком
Спосіб приготування
Помідори чері наріжте навпіл або залиште цілими, якщо вони маленькі. Цибулю наріжте тонкими півкільцями або кубиками. Зелень подрібніть, а часник дуже дрібно наріжте.
Змішайте у мисці помідори, цибулю, зелень і часник. Заправте оливковою олією, лимонним соком або оцтом, додайте сіль і перець за смаком.
Салат з маринованих помідорів чері (фото: eatingwell.com)
Салат з помідорів та квасолі
Інгредієнти:
- помідори чері - 200 г
- мікс салатного листя - 150 г
- біла квасоля (консервована або відварена) - 1 склянка
- червона цибуля - 1/2 маленької головки (за бажанням)
- оливкова олія - 2-3 ст. л
- лимонний сік або бальзамічний оцет - 1 ст. л
- сіль, чорний перець - за смаком
Помийте і обсушіть помідори чері, розріжте їх навпіл. Також промийте мікс салату.
Якщо квасоля консервована - злийте рідину і промийте її холодною водою. За бажанням наріжте тонкими півкільцями червону цибулю.
У великій мисці змішайте помідори, мікс салату, білу квасолю і цибулю. Заправте оливковою олією, лимонним соком або оцтом, посоліть і поперчіть.
Салат з помідорів та квасолі (фото: eatingwell.com)
Салат з помідорів та сиру фета
Інгредієнти:
- помідори - 3-4 середні, нарізані кільцями
- огірки - 2 середні, нарізані тонкими скибочками
- сир фета - 150 г
- свіжий базилік
- оливкова олія - 2-3 ст. л
- лимонний сік або винний оцет - 1 ст. л
- сіль і чорний перець - за смаком
Викладіть на тарілку помідори кільцями, як на фото нижче. Далі розкладіть огірки. Посипте сиром фета, додайте листя базиліка. Все полийте оливковою олією і лимонним соком або оцтом.
Посоліть і поперчіть за смаком. Обережно перемішайте або подавайте шарами.
Салат з помідорів та сиру фета (фото: eatingwell.com)
Салат з майонезною заправкою
Інгредієнти:
- помідори чері - 200 г
- огірок - 1 шт.
- редиска - 5-6 шт.
- сир фета - 100 г
- майонез - 2-3 ст. л
- цибуля (краще червона або салатна) - 1 маленька головка
- лимонний сік - 1 ст. л
- сіль, перець - за смаком
- зелень (кріп, петрушка) - за бажанням
Спочатку помийте овочі. Помідори чері розріжте навпіл або на четвертинки. Огірок та редиску наріжте кубиками. Цибулю потрібно нарізати дуже тонко півкільцями.
Сир фета наріжте кубиками та змішайте все разом в салатниці. Додайте майонез, лимонний сік, посоліть і поперчіть, ретельно перемішайте.
За бажанням додайте дрібно нарізану зелень.
Салат з помідорів, заправлений майонезом (фото: eatingwell.com)
Салат капрезе з помідорами чері
Інгредієнти:
- помідори чері - 200 г
- моцарела (шарики або нарізана) - 150 г
- свіжий базилік - кілька листочків
- часник - 1 маленький зубчик
- оливкова олія - 2-3 ст. л
- сіль, чорний перець - за смаком
Помийте помідори чері і розріжте їх навпіл. Моцарелу наріжте шматочками, часник дуже дрібно поріжте або натріть на терці.
На тарілку викладіть помідори і моцарелу, розподіліть часник. Полийте оливковою олією, посоліть і поперчіть за смаком. Прикрасьте свіжим базиліком.
Салат капрезе з помідорами чері (фото: eatingwell.com)
