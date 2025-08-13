ua en ru
Топ-5 салатів з помідорів, які варто приготувати до кінця літа (фото)

Середа 13 серпня 2025 07:45
Топ-5 салатів з помідорів, які варто приготувати до кінця літа (фото) 5 рецептів смачних літніх салатів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Влітку в сезон свіжих помідорів потрібно встигнути приготувати корисні та смачні салати. У них поєднуються вітаміни, свіжість і яскраві аромати літа - ідеально для підтримки здоров’я і легких літніх вечерь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Eating well.

Салат з маринованих помідорів чері

Інгредієнти:

  • мариновані помідори чері - 300 г
  • червона цибуля - 1 шт.
  • зелень (петрушка, кріп, базилік) - за смаком
  • оливкова олія - 2-3 ст. л
  • лимонний сік або оцет (яблучний або винний) - 1 ст. л
  • часник - 1 зубчик (за бажанням)
  • сіль, чорний перець - за смаком

Спосіб приготування

Помідори чері наріжте навпіл або залиште цілими, якщо вони маленькі. Цибулю наріжте тонкими півкільцями або кубиками. Зелень подрібніть, а часник дуже дрібно наріжте.

Змішайте у мисці помідори, цибулю, зелень і часник. Заправте оливковою олією, лимонним соком або оцтом, додайте сіль і перець за смаком.

Топ-5 салатів з помідорів, які варто приготувати до кінця літа (фото)Салат з маринованих помідорів чері (фото: eatingwell.com)

Салат з помідорів та квасолі

Інгредієнти:

  • помідори чері - 200 г
  • мікс салатного листя - 150 г
  • біла квасоля (консервована або відварена) - 1 склянка
  • червона цибуля - 1/2 маленької головки (за бажанням)
  • оливкова олія - 2-3 ст. л
  • лимонний сік або бальзамічний оцет - 1 ст. л
  • сіль, чорний перець - за смаком

Помийте і обсушіть помідори чері, розріжте їх навпіл. Також промийте мікс салату.

Якщо квасоля консервована - злийте рідину і промийте її холодною водою. За бажанням наріжте тонкими півкільцями червону цибулю.

У великій мисці змішайте помідори, мікс салату, білу квасолю і цибулю. Заправте оливковою олією, лимонним соком або оцтом, посоліть і поперчіть.

Топ-5 салатів з помідорів, які варто приготувати до кінця літа (фото)Салат з помідорів та квасолі (фото: eatingwell.com)

Салат з помідорів та сиру фета

Інгредієнти:

  • помідори - 3-4 середні, нарізані кільцями
  • огірки - 2 середні, нарізані тонкими скибочками
  • сир фета - 150 г
  • свіжий базилік
  • оливкова олія - 2-3 ст. л
  • лимонний сік або винний оцет - 1 ст. л
  • сіль і чорний перець - за смаком

Викладіть на тарілку помідори кільцями, як на фото нижче. Далі розкладіть огірки. Посипте сиром фета, додайте листя базиліка. Все полийте оливковою олією і лимонним соком або оцтом.

Посоліть і поперчіть за смаком. Обережно перемішайте або подавайте шарами.

Топ-5 салатів з помідорів, які варто приготувати до кінця літа (фото)Салат з помідорів та сиру фета (фото: eatingwell.com)

Салат з майонезною заправкою

Інгредієнти:

  • помідори чері - 200 г
  • огірок - 1 шт.
  • редиска - 5-6 шт.
  • сир фета - 100 г
  • майонез - 2-3 ст. л
  • цибуля (краще червона або салатна) - 1 маленька головка
  • лимонний сік - 1 ст. л
  • сіль, перець - за смаком
  • зелень (кріп, петрушка) - за бажанням

Спочатку помийте овочі. Помідори чері розріжте навпіл або на четвертинки. Огірок та редиску наріжте кубиками. Цибулю потрібно нарізати дуже тонко півкільцями.

Сир фета наріжте кубиками та змішайте все разом в салатниці. Додайте майонез, лимонний сік, посоліть і поперчіть, ретельно перемішайте.

За бажанням додайте дрібно нарізану зелень.

Топ-5 салатів з помідорів, які варто приготувати до кінця літа (фото)Салат з помідорів, заправлений майонезом (фото: eatingwell.com)

Салат капрезе з помідорами чері

Інгредієнти:

  • помідори чері - 200 г
  • моцарела (шарики або нарізана) - 150 г
  • свіжий базилік - кілька листочків
  • часник - 1 маленький зубчик
  • оливкова олія - 2-3 ст. л
  • сіль, чорний перець - за смаком

Помийте помідори чері і розріжте їх навпіл. Моцарелу наріжте шматочками, часник дуже дрібно поріжте або натріть на терці.

На тарілку викладіть помідори і моцарелу, розподіліть часник. Полийте оливковою олією, посоліть і поперчіть за смаком. Прикрасьте свіжим базиліком.

Топ-5 салатів з помідорів, які варто приготувати до кінця літа (фото)Салат капрезе з помідорами чері (фото: eatingwell.com)

