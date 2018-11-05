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Шансы на остановку "Северного потока-2" остаются, - Витренко

Новости » Энергетика    05.11.2018 - 13:16
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)
Фото: Юрий Витренко (УНИАН)

Витренко рассказал о "плане Б" в случае запуска нового газопровода

Главный исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко уверен, что шансы на остановку строительства газопровода "Северный поток-2" еще остаются. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Нафтогаза" в Twitter.

По его мнению, несмотря на фактическую поддержку "Северного потока-2" правительством Германии шансы на его остановку еще есть. Витренко в своем Facebook также отметил, что "план Б" в таком случае заключается в судах против "Газпрома", в которых Украина будет добиваться компенсации за отсутствие транзита. В частности, "Нафтогаз" будет использовать положение текущего транзитного контракта, которое дает ему право пересматривать тариф, и будет включать в расчет этого тарифа ускоренную амортизацию или экономическое обесценивание украинской ГТС как следствие отсутствия транзита после 2020 года.

Витренко подчеркнул, что у "Газпрома" есть возможность избежать необходимости компенсации этих расходов, но для этого ему следует отказаться от "Северного потока-2".

Шансы на остановку &quot;Северного потока-2&quot; остаются, - Витренко

Напомним, ранее в ходе визита в Украину канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что украинская сторона должна иметь гарантии сохранения статуса транзитера после запуска "Северного потока-2".

В тоже время в Польше заявили, что Германия действует против позиции Европейского союза в вопросе строительства газопровода.

 

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Новости Украины Юрий ВитренкоСеверный поток-2Нафтогаз Украины
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