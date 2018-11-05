Шанси на зупинку "Північного потоку-2" залишаються, - Вітренко

Фото: Юрій Вітренко (УНІАН)

Вітренко розповів про "план Б" у разі запуску нового газопроводу

Головний виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко впевнений, що шанси на зупинку будівництва газопроводу "Північний потік-2" ще залишаються. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Нафтогазу" в Twitter.

На його думку, незважаючи на фактичну підтримку "Північного потоку-2" урядом Німеччини шанси на його зупинку ще є. Вітренко у своєму Facebook також зазначив, що "план Б" у такому випадку полягає в судах проти "Газпрому", в яких Україна буде домагатися компенсації за відсутність транзиту. Зокрема, "Нафтогаз" буде використовувати положення транзитного контракту, який дає йому право переглядати тариф, і буде включати в розрахунок цього тарифу прискорену амортизацію або економічне знецінення української ГТС як наслідок відсутності транзиту після 2020 року.

Вітренко наголосив, що у "Газпрому" є можливість уникнути необхідності компенсації цих витрат, але для цього йому слід відмовитися від "Північного потоку-2".

Нагадаємо, раніше в ході візиту до України канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що українська сторона повинна мати гарантії збереження статусу транзитера після запуску "Північного потоку-2".

У теж час в Польщі заявили, що Німеччина діє проти позиції Європейського союзу в питанні будівництва газопроводу.