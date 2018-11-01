Украина должна иметь гарантии сохранения транзитной роли после запуска "Северного потока-2", - Меркель

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель хочет, чтобы Украина осталась важной транзитной страной

Украина должна иметь гарантии сохранения транзитной роли после запуска "Северного потока-2". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с главой Верховной рады Украины Андреем Парубием и лидерами парламентских фракций, передает корреспондент РБК-Украина.

Меркель отметила, что несмотря на расширение газовых потоков из России в Европейский союз, Украина должна сохранить свою транзитную роль.

"Что касается "Северного потока-2", нам известно, что Украина отвергает этот проект. Я менее критично рассматриваю этот проект и выступаю за то, чтобы были гарантии для Украины, чтобы Украина сохранила свою транзитную роль... Речь идет о создании транзитного договора. Мы хотим, чтобы Украина осталась важной транзитной страной. Газовые потоки расширяются из России в Европейский союз, но это не означает, что мы хотим бросить транзитную роль Украины. Мы хотим видеть Украину партнером по транзиту", - сказала она.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что по словам министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича, в вопросе строительства "Северного потока-2" Германия действует против позиции Европейского союза.

Отметим, министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что Европе нужна энергетическая солидарность, чтобы не зависеть от Российской Федерации из-за "Северного потока-2".