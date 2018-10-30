Германия действует против позиции ЕС в вопросе строительства "Северного потока-2", - МИД Польши

Фото: Яцек Чапутович (msz.gov.pl)

Еврокомиссия считает, что на газопровод должен распространяться третья газовая директива

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в вопросе строительства "Северного потока-2" Германия действует против позиции Европейского союза. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

По словам Чапутовича, Европейская комиссия представляет определенную проевропейскую позицию, полагая, что на "Северный поток-2" должна распространяться третья газовая директива.

"Это сделает этот проект, который мы критикуем, экономически невыгодным. Германия блокирует принятие этой директивы, работая на свой интерес. Так Германия действует против позиции ЕС, если считать, что Еврокомиссия представляет эту позицию", - сказал Чапутович.

Напомним, Польша не откажется от попыток заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2".

Отметим, во время встречи с канцлером Германии президент РФ Владимир Путин пообещал Меркель профинансировать "Северный поток-2" в случае санкций США. При этом недавно стало известно, что Германия готова поддержать появление в стране газа из Соединенных Штатов.