Шанс на бюджет: сколько мест подготовило правительство для абитуриентов в 2026 году

Кабинет Министров Украины определил количество бюджетных мест для учреждений высшего и профессионального высшего образования на 2026 год. Всего учиться на средства государства смогут более 166 тысяч абитуриентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Освіта.юа ".

Главное: В 2026 году государство профинансирует обучение более чем 166 тысячам украинских абитуриентам.

Больше бюджетных мест выделили на бакалавриат (более 79 тысяч) и профессиональное высшее образование (более 37 тысяч).

(более 79 тысяч) и профессиональное высшее образование (более 37 тысяч). Приоритетными направлениями госзаказа стали инженерия, строительство, медицина и технические специальности.

Сколько мест предусмотрено для поступающих

Общий объем государственного заказа на этот год составляет 166 705 человек. Подавляющее большинство из них - 154 334 человека - будут учиться по дневной форме.

Распределение по уровню получения образования выглядит так:

Бакалавры: 79 409 мест.

79 409 мест. Специальные младшие бакалавры: 37 565 мест (из них 35 610 - на дневной форме).

37 565 мест (из них 35 610 - на дневной форме). Магистры (на основе бакалавра): 36 840 мест.

36 840 мест. Магистры медицинского, фармацевтического и ветеринарного толка (после школы): 6 390 мест.

6 390 мест. Аспирантура: 6 073 места.

6 073 места. Докторантура: 428 мест.

Следует отметить, что эти цифры консолидированы: они включают не только учреждения, подчиненные Министерству образования и науки, но и подготовку специалистов в военных, правоохранительных и других ведомственных учебных заведениях.

На кого будет делать ставку государство

Формируя объемы госзаказа, правительство опиралось на прогнозы потребностей рынка труда. Согласно государственной стратегии, наибольший акцент сделан на специалистах, которые будут критически важны для восстановления и развития страны.

Среди приоритетных направлений:

технические и инженерные специальности;

производственный и строительный секторы;

медицина;

научные и прикладные дисциплины.

В правительстве отмечают, что планируется регулярное обновление прогнозов потребностей экономики. Это необходимо для того, чтобы система образования могла оперативно реагировать на запросы рынка труда и готовить специалистов, которые будут востребованы после завершения обучения.